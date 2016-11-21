亚股呈守势 围绕特朗普当选的押注令新兴市场承压

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月21日 - 亚洲股市周一呈守势，因市场担心，特朗普当选美国总统之后美元走强和美债收益率上升，可能导致资金加速撤离新兴市场。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.1%，接近四个月低点。以本币计算，指数覆盖的许多市场为小幅上涨。
日股日经指数.N225涨0.5%，触及10个半月新高，得益于日圆走软。
特朗普意外当选美国总统导致资产大范围重新定价，投资者纷纷购买美国股票和美元，并抛售债券和新兴市场资产。
即便只是部分实施特朗普关于放松监管和减税的计划，也将削弱投资者长期以来的预期，即在可预见的将来，美国经济将温和增长，通胀也将保持受控。
在特朗普推高通胀的政策之下，外界越发预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)或将不得不以较预期更快的步伐升息。因此市场已向美元资产转移，同时抛售新兴市场资产。
不确定性升高促使投资者要求长期美债提供更高溢价。10年期美国公债收益率上周大涨至2.364%，美国大选前约为1.86%。
该收益率最新报2.340%，若能突破2015年高位2.5%，则有可能激发进一步公债抛盘。
当然，投资者对于特朗普将在多大程度上兑现竞选承诺心里还没谱。这些承诺包括对中国和墨西哥等主要贸易伙伴国实施高关税，以及推进将导致美国财政赤字扩大的大幅减税。
一些投资者认为，在新一届政府和国会之间就特朗普的一些政策开始出现分歧后，市场将对现状进行审视。
“下周将发生可能令投资者更加冷静的事情，比如石油输出国组织(OPEC)会议以及意大利公投。到那时，特朗普引起的市场波动或将暂时结束，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说道。
美国公债收益率走高扶助美元继续升值。美元兑日圆一度涨至111.125日圆，为6月初以来的最高位。美元兑日圆最新报110.865日圆。
美元兑日圆较11月9日触及的101.19低位已上涨近10%，当时特朗普当选美国总统最初被视为引发了不确定性，并令促使投资者转向日圆等避险资产。
欧元报1.0589美元，周五曾触及近一年低位1.0569美元。
澳元触及四个半月低位0.7315美元，人民币兑美元则跌至八年低位6.8975。
美国金融监管机构上周五发布的数据显示，美国大选后的第一周，投机客的美元净多头仓位几乎没有增加。
“这表明杠杆基金基本上都错过了这波美元反弹行情，”ANZ Research的分析师写道。
许多新兴市场货币依然承压，因担心投资者可能把他们的资金带回美国。马币(林吉特)触及14个月低点，菲律宾披索徘徊在2008年低点附近。
油价周一早盘上涨，上周周线上涨5%，为大约一个月来周线首次录得涨幅，因对石油输出国组织(OPEC)将找到限产办法的预期升温。
OPEC成员国石油部长和消息人士周五表示，OPEC正趋于本月敲定2008年以来的首份限产协议，多数成员国准备给予伊朗在产量方面较大灵活性。
布兰特原油期货涨1.2%至每桶47.41美元。(完)
(编译 白云/王颖/徐文焰/王琛/侯雪苹；审校 刘秀红/徐文焰/孙茉莉/王丽鑫)
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