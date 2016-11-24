（更正）美国升息忧虑打压亚洲股市 美元指数接近13年半高位

（更正：因英文原文有误，内文倒数第三段中的德国10年期公债收益率应为“0.26%左右”，非“2.6%左右”）

路透东京11月24日 - 亚洲多数股市周四下跌，因美国经济数据乐观，增强升息预期，同时美元强劲走势持续，因美债收益率盘旋在数年高位附近。

日本股市逆势上扬，升至近11个月高位，因日圆走软，且美股隔夜收于纪录高位。

美元指数上涨近0.2%，报101.84，接近隔夜触及的2003年3月以来高点101.91。

美国公债收益率进一步上扬，为美元提供支撑。

两年期美债收益率周三触及2010年4月以来高位，市场持续预期特朗普上任后将提高举债融资的支出，刺激经济增速及通胀率提高。

此一看法在周三获得强化，因数据显示美国10月耐久财订单反弹。11月消费者信心亦跳升。

“它(美元)是一辆货运列车，目前似乎有些超速，但它距离结构性调整可能还有很长一段路要走，”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。

美元兑日圆上升0.2%至112.740日圆，隔夜触及八个月高位112.980 。自从特朗普本月稍早赢得美国大选以来，美元兑日圆已经大涨约7日圆。

欧元兑美元跌0.2%至1.0530，隔夜触及2015年12月4日来最低1.0526。欧元11月迄今已经累计下滑近4%。

美元坚挺令大多数新兴市场货币重挫，中国人民币兑美元跌至接近7，为2008年5月来首次。

股市方面，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.5%，从上日所及的12日高点回落，因美联储升息前景，令新兴市场资金外流。该指数本月已下挫3.5%。

澳洲股市跌0.1%，韩国股市.KS11下跌0.5%，沪综指.SSEC小升0.1%，香港股市恒生指数.HSI下滑0.5%。

日股日经指数.N225上涨1%，触及1月初来最高水平。

“如果想要对‘让美国再度正常化’交易进行对冲或者获利了结，最好的方式就是透过日本股市，更具体来说就是银行股，”墨尔本IG首席市场策略师Chris Weston写道。

日本银行股及全球其他一些银行的股价在特朗普胜选后走高，受助于公债收益率上扬，以及美国新政府上台后商业机遇改善的前景。

自从特朗普赢得大选后，新兴和发达经济体的股市走向出现分歧。

美债收益率上涨拉动其他发达经济体公债收益率脱离低位，投资者目前料将把资金撤离新兴市场。

道琼工业指数.DJI隔夜触及纪录收盘高位，德国DAX指数.GDAXI自特朗普获胜至今累计上涨近2%。另一方面，MSCI明晟新兴市场股指.MSCIEF本月至今下跌5.8%。

日本30年期公债收益率涨至八个月最高点0.640%，继续受到美国公债收益率上涨的带动。德国10年期公债收益率周三在0.26%左右，从7月触及的负0.2%纪录低位爬升。

油价几无变动，因石油输出国组织(OPEC)牵头的产油国减产计划仍存在不确定性。

美国原油上涨0.01美元至每桶47.97美元，布兰特原油跌0.02美元至48.93美元。(完)