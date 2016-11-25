亚股因美元涨势暂停而上涨 但美债收益率续升恐带来压力

路透新加坡11月25日 - 亚洲股市周五攀升，因美国感恩节假期帮助拖慢了美元的疯涨势头。美元上扬促使资本流出多数新兴市场。

不过亚洲资产的喘息机会可能短暂。美国公债收益率在假期后继续攀升，因投资者认定美国总统当选人特朗普将推行增加支出和负债、以及刺激经济增长与通胀的政策。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%。本周料收涨1.4%，为两个月以来的最大周线涨幅。

但该指数仍较11月8日特朗普意外赢得美国大选当日收盘价下跌近3%。特朗普在竞选期间承诺采取保护主义，被普遍认为对亚洲不利。

新兴市场股市普遍受到打击，MSCI新兴市场指数周五下跌0.4%。虽然该指数本周周线上涨0.9%，但仍较11月8日收盘价下跌近6%。

美元指数周五持稳于101.68，低于周四创下的2003年3月以来最高点位102.05。

自特朗普胜选以来，美元一直在飞速上涨。

本周美国制造业和消费数据强劲，提高了升息的可能性。美元指数本周已上涨0.5%，11月8日以来涨幅已近4%。

“涨势可能继续，因美联储有望在12月升息，而且市场押注当选总统特朗普将兑现其有关财政刺激和减税的承诺，”新加坡大华银行全球经济和市场调研团队周五在报告中写道。

各种预期令公债收益率飙升，这一情况导致资金流出新兴市场。

2年期美国公债收益率周五跳涨至六年半高位1.1630%。0302 GMT，该收益率报1.1625%。

10年期美债收益率本周曾触及16个月高位2.417%，周五报2.4057%。

受助于公债收益率上涨，美元的涨势重创了其它币种。

美元/日圆周五攀升至八个月高点，较周四收盘上涨0.3%至113.67。本周美元累计上涨2.5%。

这亦惠及日股，日经指数.N225周五涨0.8%至1月来最高。本周累计有望涨2.8%，较美国大选前上涨了7.6%。

分析师亦预期随着日圆走软推高进口成本，日本消费者物价将反弹，10月消费者物价已是连续第八个月下滑。

美元上扬，以及意大利12月4日宪法公投前的紧张不安，令欧元承压。

欧元/美元周四跌至2015年3月来最低。周五回升0.2%，报1.05685。

美股周四因感恩节休市，周五亦将提早收盘。

欧股收高，Stoxx600指数收升0.3%。

油价多持稳，投资者静待下周石油输出国组织(OPEC)会议，以厘清限产细节。

“...大宗商品，特别是原油和黄金价格，到本周即将结束时仍相对持平，”IG驻新加坡市场策略师Jingyi Pan在报告中写道。

“在重大事件发生前横盘整理，这并不意外，我们正在期待下周到来的这件事可能被看作今年对原油价格最重要的事件--11月30日OPEC会议。”

美国原油期货持平于每桶47.92美元，本周有望收高5%，延续上周5.3%的跳涨之势。

全球指标布兰特原油价格下滑0.1%至每桶48.93美元，周线可能收高4.4%。

现货金依然承压，周五回落0.6%报每盎司1,176.06美元，全周可能收低2.6%。

目前金价较美国大选结果公布前的收盘价跌落7.7%。(完)