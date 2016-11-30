亚股上涨 新兴市场资金外流减弱致美元涨势暂歇

路透香港11月30日 - 亚洲股市周三升至三周高位，受助于美股涨势，且市场愈发预期，美国总统大选后资金流出新兴市场引发的美元大涨可能触顶。

油价反弹，投资者期待今日稍晚石油输出国组织(OPEC)维也纳会议的进展。

自特朗普意外当选美国总统以来，美元指数已累计上涨6%，这打击了新兴市场，因投资者押注特朗普将增加财政支出，提振增长和通胀，因而将资金撤出新兴市场，转投美元资产。

在11月8日选举后的头两周，新兴市场资金外流超过160亿美元，但印度、印尼、菲律宾、台湾、泰国和韩国股票交易所的数据显示，资金外流或许正在放缓。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，至11月11日以来最高水准，但可能连续第二个月录得月线跌幅，受围绕特朗普政策及全球增长前景的不确定性影响。

澳洲股市跌0.5%，日经指数.N225涨0.1%，韩国综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.4%。

“我们开始看到围绕美国再通胀的交易回落，美国利率企稳，”汇丰私人银行亚洲投资策略主管范卓云称。

“因此，我们看到未来数月亚洲市场存在良好投资机会，尤其是侧重国内发展并有正面改革进步的市场。”

亚洲股市估值也仍具吸引力。据汤森路透数据显示，市净率方面，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数仍低于10年中值1.8倍。

汇市方面，美元继续兑一篮子主要货币稍作喘息，美元指数过去四日跌1%。

美元近期的升势--兑日圆大涨7%，兑欧元上涨3%，主要归功于对美国财政支出将增加、通胀率将上升以及美联储会更快速地收紧货币政策的预期。但市场观察人士称，美元想进一步上涨并没那么容易。

“随着投资者关注特朗普政府对市场的实际影响，预期阶段可能很快就会结束，”摩根大通资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi称。

美国公债收益率下跌，上周五指标10年期公债收益率曾触及2.42%的高点。过去三周，10年期和两年期公债收益率之差扩大20个基点。

油价周二下跌约4%，之后有所反弹，因多数分析师认为，石油输出国组织(OPEC)有望在维也纳达成减产协议。OPEC会议于1000 GMT开始。

布兰特原油涨0.9%至每桶46.80美元，美国原油期货涨0.6%至每桶45.50美元。

汤森路透/核心商品CRB指数跌2%。现货金涨0.4%至每盎司1192.74美元。(完)