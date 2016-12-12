减产协议达成后油价大涨 美元保持强势

路透香港12月12日 - 油价周一跳涨至一年半高位，此前OPEC和非OPEC产油国就减产达成一致，以缓解全球供应过剩局面；美元扩大涨幅，本周稍后美联储将举行会议，市场普遍预期联储此次将升息。

OPEC和非OPEC产油国达成的协议为2001年以来首次，持续了两年多的低油价令许多国家政府的财政预算入不敷出，并导致从中东到拉美的一些国家出现动荡。

亚洲早盘2月布兰特原油期货一度涨5%至每桶56.94美元，美国原油期货亦曾录得类似涨幅至每桶54.07美元，随后缩减涨幅。

油价飙升之际，市场再度聚焦于通胀。上周五的数据显示，中国11月工业生产者出厂价格(PPI)涨幅创逾五年最大，引发投资者担心全球通胀压力正卷土重来。

“我们已经看到OPEC和非OPEC产油国达成减产协议，这也提振了全球通货再膨胀预期，”IG Markets机构交易员Chris Weston称。

彰显通货再膨胀相关交易的另一个迹象是，五年期美国公债及同期限通胀保值证券间的息差创两个月高位，表明市场预期通胀将加速。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数基本持平，上周录得近三个月来最大单周涨幅；香港和上海能源股涨幅较大，比如中海油(0883.HK)和中石油(601857.SS)。

据Jefferies分析师，尽管一些亚洲股市出现反弹，但数据显示新兴市场资金流出及美国市场资金流入加速，从这一角度而言，投资者信心整体仍谨慎。

周五公布的一份报告显示，密西根大学12月美国消费者信心指数初值升至2015年1月以来最高。这可能让美联储周二在2016年最后一次政策会议上对美国经济前景更有信心。

利率期货显示预期美国本周升息，美元从该数据再次获得提振，兑日圆创10个月高位，美元指数亦持坚。

欧元兑美元交投于一年低位附近，报1.055。BBH分析师团队预计，若1.05价位未失守，欧元料反弹至1.07。

摩根士丹利分析师团队预计，美国从目前起到2018年底前将升息六次，并认为美元走势有任何暂歇，都是增持多头良机。但一些分析师的立场更为谨慎。

“市场对美联储寄予太多厚望，后来追涨美元的人正是这么想的，”三菱东京日联银行的市场分析师Cliff Tan说。

债市方面，美国公债收益率曲线进一步趋陡，10年期较两年期公债利差触及135个基点的一年高位，过去一个月累计上涨35个基点。

黄金价格小跌，因风险偏好普遍升温，现货金触及2月5日以来最低位每盎司1,153.93美元，下跌0.3%。(完)