亚股和美元走势不稳 投资者等待FED政策决议

路透东京12月13日 - 亚洲股市和美元周二走势忐忑，在特朗普上月赢得美国总统大选后，所有人都在等着看美国联邦储备委员会(美联储,FED)将如何掌控货币政策。

原油价格继上冲至18个月高位后亦回落，而一系列中国数据对资产市场走势基本没产生什么影响。

中国国家统计局周二公布，11月规模以上工业增加值及社会消费品零售总额增长速度快于预期，前11月固定资产投资同比增长8.3%，与路透预估中值一致，增添中国经济益发企稳的迹象。

明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指.MIAPJ0000PUS小幅下滑0.1%，日股日经指数.N225脱离稍早低点，但中午时仍下跌0.2%，因美元兑日圆滑落隔夜高位。

“市场已经消化对联储将升息的预期，有些人准备在会议确认此结果后了结获利，”三井住友信托资产管理的策略投资部门经理Masashi Oda说。

美联储料将在本次两日会议上进行2016年的首次加息，市场走势显示加息25个基点的机率接近100%。

投资者最为关心的是美联储声明以及对经济的预期，以寻觅其对特朗普意外当选美国总统的反应的线索。

外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称，“明年美联储加息的步伐有多大，仍是个大问号。”

美国公债收益率（殖利率）近期大幅攀升，因预期特朗普政府将实施刺激成长和通胀的政策。此外，油价大涨也刺激了通胀预期。

指标美国10年期公债收益率周一触及2.528%，为2014年9月29日以来的最高水平，周二则在2.465%。

收益率上升反过来又提振美元。美元兑日圆周一最高涨至116.120，为2月初以来的最高水平，但今日最新则持平在115.04。

“在美联储会议和圣诞节假期前，市场出现了一些获利了结抛盘，尤其是美国对冲基金，”Ogino说。

“但许多日本进口商在购买美元方面动作远远落后，因此他们可能会逢低买入，这应当会令(美元)跌势在亚洲交易时段受限。”

欧元兑美元接近持平，报1.0634美元。而美元指数小跌0.1%至100.980。

原油价格脱离高位。周一曾飙升至2015年中期以来最高水准，受周末石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国达成减产消息提振。

美国原油期货下滑0.4%至每桶52.64美元，布兰特原油期货跌0.2%至55.57美元。

现货金微涨至每盎司1,163.12美元，自周一所及10个月低位回升，因美债收益率脱离高位，而且美元在美联储会议前夕下跌。(完)