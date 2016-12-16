亚股走势迟滞 美国升息前景提振美元接近14年高点

路透东京12月16日 - 周五美元接近14年高位，债券收益率上扬，亚股则走势挣扎，全球市场继续对美国加息前景进行调整。

美联储升息影响到整个金融市场。美联储周三的加息为一年来首次，并预计明年将加息三次，超过9月时预期的两次。

美元指数最新报103.10，隔夜曾飙升至103.56，为2002年12月以来的最高水平。

欧元兑美元持稳在1.0427，隔夜曾触及1.0366，为2003年1月以来的最低水平。美元兑日圆几无变动，交投在118.250，上日一度涨至10个月高点118.660。

美联储明年可能以比之前预期更快的速度收紧货币政策，推动指标美国10年期公债收益率触及两年以来的最高水平。

“全球市场继续适应美国利率上升以及减税带动通胀率升高的前景，”CMC Markets首次市场分析师Ric Spooner写道。

跟随美国10年期公债收益率的上涨，日本10年期公债收益率涨至11个月最高0.10%，这料将考验日本央行将收益率维持在零水平的决心。

亚洲股市表现平淡，反映出美国升息对于发达国家和新兴市场经济体而言可谓冰火两重天。

“资金为追求更高收益和回报而外流，同时偿还美元计价债务的成本上升，对新兴市场经济体的冲击最为严重，”BK资产管理公司外汇策略总经理Kathy Lien说道。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.1%，周四下跌1.8%。MSCI明晟新兴市场股指.MSCIEF下跌1.6%。

中国沪综指.SSEC上涨0.1%，昨日下跌0.7%；马来西亚股市.KLSE与印尼股市.JKSE均略微走低。韩国综合股价指数.KS11小涨0.3%。

日本日经指数.N225攀升0.7%并触及一年高点，因为日圆走软且美股上扬。美国股市周四走高，摆脱了美联储政策立场偏强硬的影响，因升息而受益的银行类股领涨。

欧洲股市.FTEU3亦在银行类股引领下上扬，周四收高1%。

新兴市场货币继上个月因特朗普当选美国总统、强化该国升息前景而受创之后，又受到美联储最新政策行动的打击。

人民币兑美元中间价周五触及2008年以来最低。巴西雷亚尔兑美元隔夜最多下跌2%；而印尼卢比和韩元兑美元双双创下特朗普胜选后的最大跌幅。

但墨西哥披索走强，因该国央行周四调高主要利率50个基点。

大宗商品方面，原油价格小涨，因预期科威特削减供应的幅度可能超过初始预期，配合产油国协同减产的努力，抵消了美元走高的负面压力。

布兰特原油期货涨0.5%至每桶54.27美元。

因美元走强，贵金属表现不佳。现货金及现货铂金隔夜触及10个半月低位每盎司1,122.35和885美元，而现货银跌至6月以来最低。

期铜跌0.1%至每吨5,729美元。11月曾飙升至17个月高位6,000美元以上。(完)