美元受收益率优势提振处于高位 日经指数创一年高点

路透悉尼12月21日 - 美元周三持稳于14年高点附近，因全球收益率之差朝着对其有利的方向移动，日圆下跌带动日本股市升至一年高点。

日经指数.N225早盘涨0.3%，市场交投淡静；澳洲指标股指涨0.6%至17个月高点，受美股隔夜再创纪录高点的提振。

日本政府周三上调对经济的整体评估，与日本央行前一天发表的更为乐观的看法相呼应。

美元享受着快速扩大的利差优势，因美联储走上紧缩道路，而欧洲和日本央行仍维持各自的短期利率处于负值区域。

美元指数报103.100，此前触及2002年12月以来最高位103.65。

美元确实遭遇了零星的获利了结，兑日圆回落至117.64，但仍接近近期高点118.66。欧元兑美元略微上扬，报1.0413。

美股方面，受高盛(GS.N)上涨1.68%提振，道琼工业指数收盘价距20,000点关口仅差25点。

自11月8日美国大选以来，股市持续走高，道琼工业指数已上涨9%，标准普尔500指数录得6%的涨幅，因市场押注，美国总统当选人特朗普放松监管、增加基础设施支出的计划可能提高利润并推动经济增长。

道琼工业指数.DJI周二上涨0.46%，标准普尔500指数.SPX涨0.36%，纳斯达克指数.IXIC涨0.49%。标准普尔500指数的11大板块中有八个板块上涨，金融分项指数.SPSY以1.23%的涨幅领涨。

耐克公司(Nike)(NKE.N)在盘后交易中上涨3%，受该公司强劲的季报提振。

**新兴市场对特朗普当选不激动**

欧洲股市周二涨至11个月高位，意大利银行股.FTIT8300涨2.3%，此前该国政府决定寻求议会批准，筹借200亿欧元以稳定摇摇欲坠的国内银行业。

新兴市场对特朗普当选一直表现得不怎么兴奋，因为对关税的担忧激起对贸易战的顾虑，而且美国收益率上涨也吸引资金流出。

指标10年期美债收益率自11月初以来攀升了近80个基点，至2.57%。

国际金融协会(IIF)的数据显示，自10月初以来，非本地居民投资者从新兴市场投资组合中撤走了230亿美元。

这波资金外流引发了该机构自2005年开始发布报告以来持续时间最长的一次“反转警报”。

中国当局宣布加强对影子银行业的监管、并称或将收紧流动性以控制资本外流，令中国市场感到不安。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周三小涨0.3%，但之前曾出现一连串下跌。

油价连续第四天走高，因外界预期今天稍晚公布的数据或将显示美国原油库存下降。

美国原油期货上涨0.32美元至每桶53.62美元，布兰特原油期货涨0.26美元至每桶55.61美元。

金价报每盎司1,133.80美元，美元走坚令金价一直持于上周所及的十个半月低点1,122.35美元附近。(完)