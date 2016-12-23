亚股回落受美股下跌拖累 美元徘徊于14年高点下方

路透新加坡12月23日 - 亚洲股市周五下跌，市场交投清淡，因美国股市自特朗普胜选以来的凌厉涨势暂歇；美元在本周稍早触及的14年高点下方徘徊。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.3%，本周周线料下跌1.6%，为连续第二周录得周线跌幅。该指数周四触及五个月低点。

中国沪深300指数.CSI300跌幅扩大至0.5%，本周料将收跌0.8%。香港恒生指数.HSI下跌0.5%，周线料将收跌0.5%。

日股日经指数.N225周五因假期而休市，周线为小升0.1%。日经指数已连续第七周上涨，为2013年初以来最长上涨纪录，受美元飙升下日圆贬值所助。

美股隔夜下跌，为本月首次接连两日下跌，圣诞节前交投淡静。美国主要股指周四最多下跌0.4%。

IG驻新加坡市场策略师Jingyi Pan表示，本周结束前已离场放假去了，亚洲股指可能在年底前仍低迷。

美国股市自美国大选以来一路走高，因寄望特朗普承诺的财政刺激将提振经济增长和企业获利。道琼工业指数.DJI较大选结果公布前水准累计上扬8.7%。

假期将至，全球市场似乎稍作喘息，MSCI全球指数周四跌0.16%，周五几近持平。

欧洲STOXX 600指数周四收低0.2%，整体下跌趋势，盖过了围绕意大利政府可望救助西雅那银行(BMPS.MI)的乐观情绪。

意大利政府周五早间批准了一项法令，为救助意大利西雅那银行开辟了道路。之前这家全球最古老银行的一项关键增资计划未能获得投资者的支持。

意大利总理真蒂洛尼向记者表示，他的内阁已授权创建一只规模为200亿欧元的基金，来支持陷入困境的意大利银行业，西雅那银行预计将是第一家受到救助的银行。

汇市方面，美元走势受抑，继周二触及2002年12月以来最高后，一直徘徊在该高位下方，交易员不愿在假日周末之前进行任何较大动作。

美元指数基本持平于103.05，低于周二所及高位103.65。本周料收高0.1%。

美元兑日圆小跌0.1%至117.49，周线料跌0.4%。

不过，大多数交易员仍做多美元，尤其是在周四出炉的经济数据表现不错的情况下。这些数据包括企业支出和第三季经济成长修正值等。

“目前趋势无疑有利于美元进一步走强，”Cambridge Global Payments在纽约的资深外汇交易员Stephen Casey称。“美元若有回落，即成买入机会。”

欧元兑美元周五小涨0.1%至1.0435，周线跌幅缩窄至0.1%。

英镑兑美元几近持平于1.228，全周可能下跌1.6%。

油价下滑，因投资者在周四上涨后了结获利；美国经济数据强劲，以及对产油国遵守承诺限产的乐观看法，令油价在周四上涨。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货周五下跌0.6%至每桶52.65美元，但仍有望录得1.45%的周线涨幅。

由于周五风险偏好减退，金价的跌势有所逆转；金价因美元上涨而失去动力。现货金攀升0.2%至每盎司1,130.51美元，将周线跌幅缩小到了0.3%。(完)