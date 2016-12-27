亚股在淡静交投中涨跌不一 美元收复部分失地

路透新加坡12月27日 - 亚洲股市周二在清淡交投中涨跌不一，市场缺乏指引，多数主要市场周一因圣诞节假期休市，美元则收复了周一的失地。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数大致持平，澳洲和新西兰市场因圣诞节假期休市。

日本股市日经指数.N225涨0.3%，受日元走软提振。

中国沪深300指数.CSI300几无变动，沪综指.SSEC跌0.2%，尽管中国经济数据表现不错。

中国11月规模以上工业企业利润增速加快，当月同比增速创年内次高点，显示企业效益向好态势逐步稳固，不过仍面临不利因素。

香港恒生指数.HSI跌0.3%。

“每年的这个时候市场交投都十分清淡，”IG市场策略师Jingyi Pan在报告中写道。“预计市场清淡的格局不会改变，波动幅度或将有限。”

周五美股略微收高，交投淡静。

美国10年期公债收益率周二续涨近1%，收复周一跌幅。

周五公布的数据显示，美国11月消费者支出小幅增加，因家庭收入九个月来首次录得零增长，表明经济在前一季快速增长后第四季放缓。

经济增长减速仍可能是暂时的，因就业市场接近充分就业，房价上涨，股市上扬接近纪录高位。此外，消费者信心创2007年7月以来最高水准。

欧股周五持平，不过银行股扬升，因之前德意志银行(DBKGn.DE)和瑞士信贷(CSGN.S)均与美国就抵押贷款案达成和解，而且意大利政府也批准了对该国最大银行--西雅那银行(BMPS.MI)的救助计划。

“股市有些超买，势将迎来一波获利了结，但欧洲解决银行困境取得进展起到扶助作用，全球经济数据基本不错，且圣诞节/新年期间通常都利好股市，”悉尼AMP Capital投资策略部主管Shane Oliver表示。

美国收益率反弹提振美元反弹。美元兑日圆涨0.3%至117.39，逆转周一跌势。

周二公布一系列数据后日圆下跌。数据显示日本11月核心消费者物价指数连续第九个月下滑，家庭支出同样下降，尽管11月求才求职比触及25年新高。

美元指数上涨0.1%至103.13，较一周前触及的2002年12月来的高点低了0.5%。

欧元兑美元周二跌0.2%报1.0435美元。

大宗商品方面，油价周二上涨，距离石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国开始减产已不到一周时间。

美国原油上涨0.1%至每桶53.09美元；布兰特原油持稳于每桶55.13美元。(完)