亚股和美元下滑 油价因美国库存意外增加而回落

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透悉尼12月29日 - 亚洲股市周四下滑，因美国股市上涨数周之后下挫，美元兑日圆回落，受年底获利了结影响。
日本股市日经指数.N225跌1%，脱离最近触及的一年高位，因日圆走强。澳洲股市下滑0.1%，上日曾触及17个月高点。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数仅小跌0.05%。
美股交投清淡，可能反映出投资者对新年心存谨慎，下周三将是1月交易真正恢复常态的第一个交易日。
道琼工业指数.DJI收低0.56%；标准普尔500指数.SPX收跌0.84%；纳斯达克指数.IXIC收挫0.9%。此前达美航空(DAL.N)称，取消了价值40亿美元的18架梦幻客机订单。
科技股给主要指数带来的拖累最大，英伟达(NVDA.O)急挫6.9%，报109.25美元，此前卖空投资者Citron Research称，市场忽视了该股的不利因素。该股稍早升至纪录高位。
疲弱的房屋销售数据被认为是抛售的部分原因，尽管一般情况下这一数据很少被市场提及。
美国11月成屋待完成销售降至将近一年最低水平，暗示抵押贷款利率上升可能会如何抑制楼市。
美国公债价格罕见上涨，因数据疲软，且五年期新债发行的需求意外强劲。10年期美债收益率跌至两周最低，在2.497%左右。
而欧元区公债收益率亦下降，因意大利银行业救助计划的力度让人担心，且年终市场通常持谨慎态度。
德国10年期公债收益率触及七周低点0.181%，与10年期美债的收益率之差则达到历史最阔水平。
利差走阔也令欧元兑美元受限于1.0435美元附近，此前一度跌至八个交易日低点1.0372美元。英镑兑美元也跌至1.2233美元，此前曾触及两个月低点。
美元兑日圆下滑0.5%，报116.75日圆，但过去两个月仍升值了12%。
大宗商品方面，油价下跌，因数据显示美国原油库存意外增加。美国原油期货下跌0.32美元至每桶53.74美元，布兰特原油期货最新跌0.19美元，报每桶56.03美元。(完)
(编译 杜明霞/戴素萍/王琛/陈宗琦；审校 龚芳/张涛/郑茵/高琦)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”