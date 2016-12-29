亚股和美元下滑 油价因美国库存意外增加而回落

路透悉尼12月29日 - 亚洲股市周四下滑，因美国股市上涨数周之后下挫，美元兑日圆回落，受年底获利了结影响。

日本股市日经指数.N225跌1%，脱离最近触及的一年高位，因日圆走强。澳洲股市下滑0.1%，上日曾触及17个月高点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数仅小跌0.05%。

美股交投清淡，可能反映出投资者对新年心存谨慎，下周三将是1月交易真正恢复常态的第一个交易日。

道琼工业指数.DJI收低0.56%；标准普尔500指数.SPX收跌0.84%；纳斯达克指数.IXIC收挫0.9%。此前达美航空(DAL.N)称，取消了价值40亿美元的18架梦幻客机订单。

科技股给主要指数带来的拖累最大，英伟达(NVDA.O)急挫6.9%，报109.25美元，此前卖空投资者Citron Research称，市场忽视了该股的不利因素。该股稍早升至纪录高位。

疲弱的房屋销售数据被认为是抛售的部分原因，尽管一般情况下这一数据很少被市场提及。

美国11月成屋待完成销售降至将近一年最低水平，暗示抵押贷款利率上升可能会如何抑制楼市。

美国公债价格罕见上涨，因数据疲软，且五年期新债发行的需求意外强劲。10年期美债收益率跌至两周最低，在2.497%左右。

而欧元区公债收益率亦下降，因意大利银行业救助计划的力度让人担心，且年终市场通常持谨慎态度。

德国10年期公债收益率触及七周低点0.181%，与10年期美债的收益率之差则达到历史最阔水平。

利差走阔也令欧元兑美元受限于1.0435美元附近，此前一度跌至八个交易日低点1.0372美元。英镑兑美元也跌至1.2233美元，此前曾触及两个月低点。

美元兑日圆下滑0.5%，报116.75日圆，但过去两个月仍升值了12%。

大宗商品方面，油价下跌，因数据显示美国原油库存意外增加。美国原油期货下跌0.32美元至每桶53.74美元，布兰特原油期货最新跌0.19美元，报每桶56.03美元。(完)