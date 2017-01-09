亚股受美股提振反弹 但美元强势或抑制涨幅

路透香港1月9日 - 亚股周一小幅上涨，受美国股市走强提振。美国最新就业报告显示了强劲的潜在薪资增长，强化了2017年将升息更多次的可能。

市场人气愈来愈谨慎，因投资者警惕美元走强对部分亚洲市场的不利影响，比如香港。另外，美国总统当选人特朗普将于周三举行记者会，届时他对全球贸易和中国的看法将备受关注，人们期待从中获得未来政策的线索。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%，上日录得罕见跌势。澳洲S&P/ASX200指数上涨1%，香港恒生指数.HSI涨0.4%。市场交投清淡，因日本逢假期休市。

“美元的涨势对于亚洲市场而言是将是一个日益增强的担忧因素，特别是香港市场，投资者将等待特朗普发表言论，从中寻找有关新政府将聚焦于何领域的线索，”香港Ample Capital投资经理Alex Wong表示。

鉴于港元钉住美元的联系汇率制度，外资对于购买香港资产将特别谨慎；并且由于当地居民在海外增加支出，本地商业环境可能变差，尤其是对零售商而言。

尽管外界越发担忧特朗普在贸易方面对新兴市场的立场，但受助于美国股市延续涨势，2017年亚洲市场资本流动开局不错。

根据野村分析师编制的数据，截至1月4日当周亚洲迎来近6亿美元投资流入，逆转了前一周的外流局面。

美国股市周五上涨，道琼工业指数历史上首次离两万点大关仅差不到1点，而纳斯达克指数和标普500指数双双创纪录高位，受苹果大涨带动。持续了两个月的美国股市特朗普行情继续延烧。

但是鉴于市场已处于纪录高位附近，而且估值也处于历史波动区间高端，美国市场尤为如此；市场分析师都敏锐地意识到，特朗普政策建议哪怕有一丁点令人失望，也可能触发大规模的获利了结浪潮。

汇市方面，美元以持坚态势开启新一周。周五的就业报告有足够的通胀压力暗示，支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)更多次升息的可能性。

“由于预期未来会有更多次升息，我们认为未来几周美元兑新兴亚币将重拾上行趋势，”加拿大丰业银行驻新加坡外汇策略师Gao Qi在给客户的研究报告中表示。

美元兑日圆报117.21日圆，较周五低位约115高出近2%。美元指数持稳在102.20。

中国央行周六公布数据显示，2016年末中国外汇储备降至3.01万亿美元的近六年新低，全年减少3,198亿美元，但降幅9.6%较上年的13%收窄。

人民币兑美元中间价周一报6.9262元，较上日的6.8668大跌594点，因上周五美国就业数据表现良好，支持更多次升息的可能性，并令美债收益率和美元逆转跌势。

美国强劲数据打压债市，两年期和10年期美国公债收益率(殖利率)小幅上涨，因市场参与者认为2017年将有更多次升息。

两年期美国公债收益率报1.21%，周四曾触及低位1.17%。

油价小幅下跌，因美元走强以及外界对石油输出国组织(OPEC)能否坚守减产协议的担忧日增。布兰特原油期货盘初下跌0.3%。(完)