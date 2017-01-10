亚股持稳油价小涨 英镑受硬退欧担忧影响走跌

路透新加坡1月10日 - 亚洲股市周二持稳，原油价格自周一触及的三周低位小幅反弹，投资者不确定在其他产油国增加供应的情况下，以沙特和俄罗斯为首的主要原油出口国减产是否足以支撑油市。

英镑在三个月收盘低点附近徘徊，因对英国硬性退欧的担忧重新浮现。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数在试探性的开局走势后，上涨0.3%。

日股日经指数.N225扳回稍早跌幅，交投大体持平。

中国股市沪深300指数.CSI300几无变动，之前发布的数据显示，中国12月工业生产者出厂价格指数(PPI)增速大幅超预期并刷新逾五年高位，因在人民币走软的环境下生产资料价格上涨。

中国12月居民消费价格指数(CPI)同比也上涨，但不及预期。

上海沪综指.SSEC下滑0.2%。香港恒生指数.HSI上涨0.3%。

油价周二略持稳，周一下挫近4%，创出六周最大单日跌幅。市场担忧伊拉克12月原油出口创新高、美国产量不断上升，以及伊朗增加出口将可能损及以沙特和俄罗斯为首的石油出口国为遏止供应过剩达成的协议。

巴黎银行Investment Partners投资策略师Daniel Morris称，“这些减产协议通常不会维持很长一段时间，因为有人作弊不可避免。”

“可以想见的到，若协议破裂，产量将高出预期，此外美元升值也打压了油价。”

美国原油上扬0.1%至每桶52.04美元，周一下跌3.8%。

布兰特原油涨0.15%至每桶55.03，周一挫跌3.8%至每桶54.94美元。

英镑周二略微走稳，之前在周一和周五大跌，降到10月11日以来最低水平。

英镑兑美元周二小升0.1%至1.217，和周一与周五分别下挫1.0%与1.1%的走势相比，区区涨幅显得微不足道。

特雷莎·梅周日曾在电视采访中称，英国可能无法保留“丝毫”欧盟成员国身份。这引发各界对于英国“硬退欧”的担心。

德国总理默克尔周一表示，若英国在退欧协商中无法接受欧盟的“四个自由”，那么欧盟必须考虑限制英国的市场准入。

美元兑日圆跌0.4%至115.585。美国总统当选人特朗普周三将举行自其胜选以来的首场记者会。

美元指数延续周一跌势，下滑0.3%至101.64。该指数周一跌0.3%。

欧元兑美元涨0.3%至1.06075。

金价走高，因投资者寻求避险。现货金涨0.3%至每盎司1,184.86美元，周一曾跳涨至逾一个月高点。(完)