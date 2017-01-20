亚股和美元下跌 特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪

路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。

中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。这得益于政府支出增加和银行放贷创纪录。该数据推升大陆股市，但未能提振亚洲地区股市。

虽然经济整体增幅强劲或许能抚慰投资者，但市场越来越担心，中国政府能否遏制因债务爆炸性增长而引发的金融风险。

房地产市场降温以及痛苦的结构性改革，以及特朗普若履行其保护主义承诺可能给中国出口带来的压力，也是中国2017年所面临的主要风险。

美元在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦讲话后下跌。叶伦称，循序渐进地调整货币政策立场是审慎的做法，这一立场没有市场预期的那么强硬。

叶伦的讲话被认为不像周三那样激进。她周三时称，等太久才开始向中性利率靠拢，“可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有”。而其他美联储官员的讲话，似乎倾向于更快升息。

美元兑日圆微跌0.1%至114.665日圆。上日一度大涨0.8%，因美国乐观数据预示经济前景光明，但收盘时涨幅不足0.2%，至114.82日圆，有关特朗普政策的忧虑卷土重来。

美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租房的需求。另外，上周初请失业金人数意外跌至接近43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。

“如果特朗普在就职演说中强化保护主义言论，则美元可能下跌，”三菱东京日联银行首席汇市分析师Minori Uchida表示。“有些投资者还期待他的更多政策细节，所以如果特朗普未提任何细节，美元也可能下滑。”

美元指数周五回落0.2%至100.96。周四涨幅一度达到0.8%，后来缩减至0.2%。

美国10年期公债收益率跌至2.4646%，周四最高涨到2.496%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%，周线料收低0.1%。

日经指数.N225逆转稍早升幅而持平，因日圆走强。该指数周线可能下挫1.1%。

澳洲股市跌0.6%，周线料将录得1.1%的跌幅。韩国股市.KS11跌0.2%，周线料跌0.4%。

美国股市也下跌，主要股指跌幅达0.4%，道琼工业指数.DJI连续第五日下跌。

“许多正面消息已被市场消化，因此股市正在歇息，”丹佛Bank of the West首席投资官Wade Balliet称。

他还称，面对特朗普是否会兑现包括减税、财政刺激及放松监管在内的亲商承诺的疑虑，投资者“变得紧张，试图弄清政策会是什么”。

欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。

欧元周五上涨0.2%至1.06835美元。周四一度下跌多达0.4%，之后反弹，收涨0.3%。

大宗商品方面，油价走高，但美国原油库存增加限制了油价涨幅。此前国际能源署(IEA)称，随着减产协议的生效，油市供应将进一步收紧。

美国原油期货涨0.3%至每桶51.54美元，进一步远离周三所触及的一周低点。

现货金涨0.2%至每盎司1,207.66美元，有望周线上涨0.8%。(完)