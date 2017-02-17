亚股继连涨后下滑 美元与油价复苏

路透新加坡2月17日 - 亚股近来的急涨之势放缓下来，因投资人进行获利了结；美元继周四下滑后今天微涨，OPEC继续减产的可能性提振油价上涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数回落0.1%，本周料上涨1.3%，为连续第四周上涨。

美国股市隔夜失去动能，因投资者放慢买进速度以消化近期涨势。道琼工业指数连续第六日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC结束七日连涨。

美国总统特朗普周四在白宫首次单独举行记者会，对媒体采取好斗姿态，回避有关他的竞选团队人员与俄罗斯接触的提问，这也令投资者却步。

“除了美国市场动能在过去几日强劲上涨后略有减弱外，投资者也更多考虑到不断上升的风险，”White Funds Management驻悉尼的董事总经理Angus Gluskie说，“特朗普在记者会上的古怪表现动摇了投资者的信心。”

Gluskie称，三星集团领导人李在镕因牵涉韩国总统朴槿惠贪腐丑闻而被捕，也是令人担忧的一个因素。

受出口改善和大宗商品价格上涨推动，本周亚洲出炉了一系列乐观经济数据，令股市得到提振，不过对于美国总统特朗普贸易保护主义威胁的持续担忧可能令回升态势逆转。

周五，新加坡大幅上修第四季国内生产总值(GDP)增速。本周稍早，台湾略微上修2017年经济成长率预估至三年高位；印尼1月出口录得逾五年最大增幅；中国1月CPI和PPI涨幅双双超预期，并分别创下逾两年半和近五年半高位。

日股日经指数.N225下跌0.6%，周线料收低0.7%；澳洲股市下跌0.1%，使本周涨幅缩减至1.5%。

中国股市下跌，此前一度触及近两个月高点。中国金融期货交易所周四晚间公告，自周五起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手，套期保值交易开仓数量不受此限。

沪深300指数.CSI300下跌近0.1%，稍早一度上涨多达0.5%；周线预料将上涨0.7%。

香港股市.HSI下跌0.3%，但本周预料仍将收涨近2%。

美元小幅上涨，但仍接近周四所及的一周低点；美元周四创下逾两周以来单日最大跌幅，因美联储下次升息时间的不确定性抵消了经济数据强劲表现的影响。

费城联邦储备银行2月制造业指数升至33年高点，楼市数据显示该行业继续复苏，一周请领失业金人数数据显示就业市场继续增强。

但交易员称，美联储主席叶伦周三在国会就经济形势发表的证词陈述，没有提供足够的有关美联储在3月会议上加息的佐证。

美元兑日圆周五涨近0.2%至113.42，周线有望录得相同幅度的涨幅，周四则下跌约0.8%。

美元指数涨近0.1%至100.50，周线料跌0.3%，周四则跌0.7%。

欧元兑美元周五基本持平于1.0671美元，维持着周四0.7%的涨势，有望实现0.3%的周线涨幅。

美元强劲周五给金价造成压力，现货金跌0.1%至每盎司1,237.20美元，但有望实现0.3%的周线涨幅。

油价在周四上涨的基础上进一步走高，因相关报导提振了人气。有报导称石油输出国组织(OPEC)可能延长与非OPEC产油国之间的减产协议期限，如果库存不能降至目标水平，甚至可能加大减产力度。

当前这种正面人气似乎是在与围绕美国石油生产增加的担忧角力中占上风，不过这方面的担忧可能会导致本周油价出现周度下跌。

美国原油期货涨0.2%至每桶53.46美元，本周或下跌0.7%。

布兰特原油期货涨0.2%至每桶55.76美元，周线跌幅或缩小至1.7%。(完)