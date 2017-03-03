美元持坚而亚股走低 因美联储可能很快升息

路透悉尼3月3日 - 美元周五守住全线涨幅，因美国即将升息的风险打压主权债券和大宗商品，甚至压制了美股涨势，因为借贷成本上扬的现实开始被人们领会。

亚洲股市大体上走低，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.9%，创今年以来最大单日跌幅。

澳洲股市跌0.8%，沪综指.SSEC跌0.5%，日经指数.N225仅下滑0.1%，因日圆走软限制了股市跌幅。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)多名官员纷纷发表讲话为升息站台，使本月升息的隐含概率从本周初的仅30%蹿升至74%。

美联储主席叶伦和副主席费舍尔(Stanley Fischer)两名官员均将在周五稍后发表讲话，料将持同样论调。

“美元全线受到追捧，因3月升息已成为重要考量因素，”西太平洋(Westpac)资深汇市策略师Sean Callow表示。

“这是靠美联储官员出来说一大堆评论才做到的，但市场终于认为‘很快’就是距离不到两周时间，而今年或许升息三次的意思就是今年要升三次。”

这足以让美股也暂停涨势，道琼工业指数.DJI跌0.53%，标普500指数.SPX跌0.59%，纳斯达克(Nasdaq)指数.IXIC跌0.73%。

卡特彼勒(CAT.N)大跌4.3%，报94.36美元，对道指带来最大的拖累，是跌幅居前的标普500指数成份股。有报导称，美国联邦执法机构搜查了卡特彼勒在伊利诺伊的几处设施。

美联储可能在3月15日升息的因素，令两年期美债收益率突破了近期区间，触及2009年年中以来最高位。

由于欧洲央行仍压制短期欧元区利率，美国和德国两年期公债利差扩大至214个基点，为2000年初以来最阔，1月时报183个基点。

这使得欧元/美元跌至1.0510，料将测试主要支撑位2月所及低点1.0492。美元/日圆则守住114.28，并上看近期高点114.95。美元指数报102.070，此前创下1月11日来最高。

美元强势对以美元计价的大宗商品而言并不是好消息，从黄金到期铜等均受冲击。

金价跌至每盎司1,231.82美元，周四曾录得去年12月以来的最大单日跌幅。

俄罗斯2月减产陷于停滞，显示出为抑制石油供应过剩的国际减产协议的遵守程度较弱，令油价再遭打击。

周五稍早，美国原油期货上涨0.15美元至每桶52.76美元，比周四的价位下跌逾2%；布兰特原油期货小幅上涨0.14美元，每桶报55.21美元。(完)