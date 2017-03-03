美元持坚而亚股走低 因美联储可能很快升息

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透悉尼3月3日 - 美元周五守住全线涨幅，因美国即将升息的风险打压主权债券和大宗商品，甚至压制了美股涨势，因为借贷成本上扬的现实开始被人们领会。
亚洲股市大体上走低，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.9%，创今年以来最大单日跌幅。
澳洲股市跌0.8%，沪综指.SSEC跌0.5%，日经指数.N225仅下滑0.1%，因日圆走软限制了股市跌幅。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)多名官员纷纷发表讲话为升息站台，使本月升息的隐含概率从本周初的仅30%蹿升至74%。
美联储主席叶伦和副主席费舍尔(Stanley Fischer)两名官员均将在周五稍后发表讲话，料将持同样论调。
“美元全线受到追捧，因3月升息已成为重要考量因素，”西太平洋(Westpac)资深汇市策略师Sean Callow表示。
“这是靠美联储官员出来说一大堆评论才做到的，但市场终于认为‘很快’就是距离不到两周时间，而今年或许升息三次的意思就是今年要升三次。”
这足以让美股也暂停涨势，道琼工业指数.DJI跌0.53%，标普500指数.SPX跌0.59%，纳斯达克(Nasdaq)指数.IXIC跌0.73%。
卡特彼勒(CAT.N)大跌4.3%，报94.36美元，对道指带来最大的拖累，是跌幅居前的标普500指数成份股。有报导称，美国联邦执法机构搜查了卡特彼勒在伊利诺伊的几处设施。
美联储可能在3月15日升息的因素，令两年期美债收益率突破了近期区间，触及2009年年中以来最高位。
由于欧洲央行仍压制短期欧元区利率，美国和德国两年期公债利差扩大至214个基点，为2000年初以来最阔，1月时报183个基点。
这使得欧元/美元跌至1.0510，料将测试主要支撑位2月所及低点1.0492。美元/日圆则守住114.28，并上看近期高点114.95。美元指数报102.070，此前创下1月11日来最高。
美元强势对以美元计价的大宗商品而言并不是好消息，从黄金到期铜等均受冲击。
金价跌至每盎司1,231.82美元，周四曾录得去年12月以来的最大单日跌幅。
俄罗斯2月减产陷于停滞，显示出为抑制石油供应过剩的国际减产协议的遵守程度较弱，令油价再遭打击。
周五稍早，美国原油期货上涨0.15美元至每桶52.76美元，比周四的价位下跌逾2%；布兰特原油期货小幅上涨0.14美元，每桶报55.21美元。(完)
(编译 王兴亚/王颖/蔡美珍/孙茉莉/王琛；审校 高琦/戴素萍/王颖/杜明霞/龚芳)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”