亚股上涨 油价受美国供应过剩疑虑影响而涨跌互见

路透新加坡3月7日 - 亚股周二上涨，与美国股市背道而驰；由于担心美国总统特朗普专注经济政策的能力，美股因而下跌。

油价涨跌互见，对美国产量增加的担忧抵销了石油输出国组织(OPEC)减产的影响。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨近0.5%，早前曾稍有回落。

日本股市日经指数.N225跌0.2%。

澳洲股市涨0.3%。澳洲股市起初低开，后来在澳洲央行本次政策会议维持利率不变的预期带动下走高。而该央行确实一如预期，维持利率不变。

周一美国股市普跌，主要股指跌幅最多达0.37%。

“亚洲股市逆转，令人稍感意外，”Rivkin全球投资分析师James Woods称。

他指出，亚洲股市逆转上涨，部分归因于特朗普目前正在“兑现承诺”的看法，譬如废除奥巴马医保法案的进展。

“其他部分是技术面的，”Woods称。“形势看起来正面，我们看到数据正面，因此投资者把下跌看作是买入机会。”

共和党人士周一公布议案，废除平价医疗法案，要求结束医疗保险强制条款，削减对贫困人口的追加医保资金支出。

国会民主党人士声讨共和党的这项计划，称这要求人们增加医疗保健支出，损及人民的利益，有利保险商。

特朗普周末称遭到前总统奥巴马的窃听，但未提供证据。这也让外界担心特朗普是否能够侧重其承诺的经济政策，包括减税和提高基建支出。

欧元小涨至1.0587美元；周一下跌0.4%，此前法国前总理朱佩宣布不参选总统。

欧洲股市周一收低，受德意志银行急挫引领银行股下跌拖累；此前这家德国银行业巨头公布80亿欧元的供股计划，作为其重大重整业务结构计划的一部分。

但市场跌幅受限，因汽车和资产管理行业新的并购活动支撑股市。法国汽车制造商PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)上涨2.7%，此前公司同意以22亿欧元价格收购通用汽车(GM.N)旗下的欧宝品牌，预计成本将节省17亿欧元。

美元指数持稳于101.60，周一涨0.1%。

美元兑日圆上涨近0.1%至113.98日圆，周一下跌0.15%。

澳元兑美元上涨0.3%，至0.7603美元。

大宗商品方面，美国原油持稳于每桶53.19美元，周一下滑0.2%，因美国产量增加可能损及石油输出国组织(OPEC)减产努力的疑虑挥之不去。

布兰特原油跌0.1%，报每桶55.96美元。(完)