亚股和美元承压 因美国数据疲弱

路透东京4月17日 - 亚股和美元周一下跌；美债收益率跌至五个月低位，此前美国经济数据疲弱损及投资者信心。对朝鲜情势和即将到来的法国大选的担忧，此前已打压投资者信心。

美国财政部未点名中国为汇率操纵国，避免了两国在汇率问题上发生全面对立。然市场人士因该消息所得到的慰藉不敌美国数据疲弱的冲击。

E-迷你标普500指数期货跌0.15%至2,324，接近3月末触及的六周低点2,317.75。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%，假日因素导致交投清淡。日股日经指数.N225一度跌0.6%并触及五个月低点，最新下跌0.1%。

中国公布的一系列数据优于市场预期，但未能引起太大的市场反应。近期的中国数据表现正面，投资者已然感到乐观。

中国第一季经济同比增长6.9%，略高于分析师预期的6.8%。

但中国内地股市下跌，沪综指.SSEC跌1.3%至3,203点，有可能收在60日移动均线3,216下方，投资者认为这是重要支撑位。

美国3月零售销售降幅大于预期，3月核心CPI较上年同期升幅放缓至2.0%，为2015年11月以来最小同比升幅。

这帮助压低10年期美债收益率(殖利率)从周四的2.228%左右降至2.200%，创11月中旬以来最低，美债市场周五逢假期休市。

12月该收益率曾从大选前的1.85%左右升破2.6%，并且3月再次突破该水准，受特朗普刺激政策预期推动。

但特朗普将难以在国会通过减税和财政支出的预期升温，导致“特朗普交易”解除。

“目前，很难看到能推高债券收益率的因素，”瑞穗证券资深分析师Hiroko Iwaki表示。

“美国公债收益率已经很大程度地回吐大选以来的涨幅，与之相较，美国股市修正幅度相对有限，同时也因朝鲜或法国大选等潜在情势发展而看来易受冲击，”她表示。

美国联邦基金利率期货价格上涨，目前反映市场预期6月13-14日升息的机率低于五成，这是约一个月内首度跌破此一门槛。

**中国非汇率操纵国**

美国特朗普政府周五公布了倍受外界关注的汇率报告，未将任何主要贸易伙伴列为货币操纵者，放弃了当初要给中国贴上这一标签的竞选承诺。

“中美贸易摩擦的疑虑暂时降温，”TS China Research总裁Naoki Tashiro表示。

“不过这也被认为是交易的一部分，也就是美国希望中国对朝鲜采取更强硬行动，以换取免被贴上汇率操纵国标签，”他说道。

朝鲜周日导弹试射以失败告终后，围绕该国核武与导弹计划的紧张情绪没有缓解迹象。

美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)周日表示，美国与其盟国及中国正在合作研究一系列选项，以回应朝鲜最新一次失败的导弹试射，强调他所称的国际行动共识。

“本质上讲，朝鲜发起的这次挑衅不会越过美国的‘红线’。但特朗普可能失去耐心，这取决于中国将如何回应，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji说。

现货金一度上扬0.8%触及五个月高点每盎司1,295.5美元，因美元走贬，以及关于朝鲜的地缘政治紧张局势加剧，导致投资者青睐避险资产。

美元兑日圆最低跌至108.13的五个月低点，较纽约尾盘下滑0.4%。

美国财政部半年一次发布的汇率报告仍将中国、日本、德国、韩国、台湾和瑞士列在汇率操纵“监测名单”上，此举表明美国政府可能对这些国家和地区施加更多压力，促使其在将来采取措施缩减与美国的贸易顺差。

欧元兑美元报1.0622美元，目前几近持平，且离上周一触及的一个月低位1.0570美元不远，市场聚焦于法国总统大选。

法国总统大选第一轮投票将于4月23日进行，目前看来选情愈加胶着。两项调查显示，包括极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)和极左翼候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)在内的四名领先候选人中，谁都有可能进入到最终的二人决胜轮投票。

土耳其里拉兑美元跳涨约2.5%，报3.6300，周五报3.7220，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力。

油价下滑，投资者消化油价连续三周的涨势，同时朝鲜周日的导弹发射失败。

指标布兰特原油期货跌0.9%，每桶报55.40美元。(完)