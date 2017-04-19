英首相要求提前大选助英镑接近六个月高位 避险资产上扬

路透悉尼4月19日 - 英镑周三在亚洲市场表现突出，因外界猜测，英国首相特雷莎·梅突然要求提前举行大选，可能最终会在退欧过程中产生更有利市场的结果。

在法国大选将至以及美国和朝鲜紧张局势升级之际，避险资产受追捧，金价和债券价格均攀升。

股市基本上被避而远之，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.6%，触及3月中旬以来的最低位。

日本股市日经指数.N225目前勉力持稳，中国沪综指.SSEC延续近期的回落走势，下跌1.04%。中国股市已经连跌四个交易日，受监管收紧的担忧影响。

英镑兑美元略微脱离六个月高点，此前一度大涨，受英国首相特雷莎·梅宣布要求提前举行大选提振。特雷莎·梅周二宣布，要求于6月8日提前举行大选，称她需要通过加强国内对其脱欧计划的支持，从而在与欧盟的谈判中拥有更大的权力。

“预计首相特雷莎·梅的这一豪赌，可能为她在退欧谈判中争取更多的回旋时间和空间，不用那么依赖自己所在党派的边缘群体，”花旗首席全球政治策略师Tina Fordham称。

“这可能降低谈判失败进而引发‘无序脱欧’的风险，但也压低了英国长期留在单一市场、甚至回心转意留在欧盟的希望。”

英镑兑美元周三报1.2824美元，此前在海外市场突破了数月来的交投区间并上涨2.2%。英镑并自去年6月以来首度突破200日移动均线，令众多投机性空仓受到挤压。

美元遭遇全线抛压，推动欧元升至三周高位1.0731。美元兑日圆守在108.55日圆，接近11月以来低位。

美国公债收益率挫至五个月低点削弱了美国的利差优势，也不利于美元。10年期美债收益率降至2.17%，远低于3月触及的高位2.629%。

一连串令人失望的美国经济数据以及外界对特朗普政府推进减税的怀疑，压低了市场对通胀加速的预期，从而提振固定收益的债券。

这反过来已使美股上涨动力减弱。道琼工业指数.DJI周二下滑0.55%，标准普尔500指数.SPX跌0.29%，纳斯达克指数.IXIC跌0.12%。

高盛(GS.N)大跌4.7%，为去年6月以来的最大单日跌幅，此前该公司公布获利低于预期，因季度交易收入减少。

大宗商品方面，强烈的避险需求帮助金价涨至每盎司1,287.10美元，向周一的最高位1,295.42美元靠近。

油价下滑，因美国原油库存降幅低于预期，且美国政府报告称5月页岩油产量可能创下逾两年最高月度增幅。

布兰特原油期货最新下跌0.16美元，每桶报54.73美元，美国原油跌0.12美元，每桶报52.29美元。(完)