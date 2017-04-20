亚股抹去稍早跌幅 因投资者逢低买入

路透香港4月20日 - 亚洲股市周四抹去稍早跌幅并小幅走高，因一些市场出现坚韧的迹象。与此同时，大宗商品价格持稳，特别是油价稳定，促使投资者逢低买入。

但鉴于本周末将举行法国大选第一轮投票，市场料将在近期区间交投，除非亚洲有重大数据偏离预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.1%，稍早曾下跌0.5%。中国和日本股市走高，带动整体市场上行。

“鉴于法国总统大选的风险和围绕朝鲜的地缘政治担忧，投资者离场观望。”

“我们在亚洲寻找机会，特别是...在中国和印度股市，这两国企业今年获利料强劲，”汇丰控股私人银行亚洲投资者策略与咨询部门主管Fan Cheuk Wan表示。

法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。

日本股市日经指数.N225上升0.3%，此前数据显示，日本3月出口增长速度为逾两年来最快，汽车零配件和钢铁出口增长，表明海外需求增加有助于提振日本缓慢的经济增长。

“即便东京市场技术性反弹提振股市，但避险的基本趋势仍未改变，”东海东京调查中心首席策略师中井裕幸表示。

谨慎为上仍是市场主轴。美银美林月度调查显示，投资者现金仓位仍超过10年均值，就体现了这一点。

权重股国际商业机器(IBM)(IBM.N)业绩逊色，拖累标普500指数和道琼工业指数收低，能源股下跌也重压大盘。

债券价格在近期上涨过后出现一些获利了结，指标10年期美债收益率从周二所及五个月低点2.165%升至2.21%。

美国经济数据令人失望，加上对特朗普政府减税计划进展速度的怀疑，已浇熄了对通胀加速的预期。

美元未因美债收益率上扬而上涨，美元兑日圆在200日移动均线约108.85日圆附近，交易商偏爱依市场技术位来交易，而非建立新的押注。

油价在两周低位附近游走，此前美国汽油库存意外增加，且国内原油产量增加，部分抵销了其他国家试图减少全球供应过剩情况的努力。

美国原油期货上涨0.65%至每桶50.77美元，隔夜下跌近4%，为3月8日以来最大单日跌幅。

金价报每盎司1,279.20美元，低于周一高位1,295.42。(完)