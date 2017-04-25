亚洲股市上涨而欧元持稳 法国总统选举结果提振人气

路透新加坡4月25日 - 亚洲股市周二上涨，法国总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜后风险偏好回升，推动多个亚洲市场升至数年高位，而欧元则守住了隔夜的大部分涨幅。

包括日圆和黄金在内的避险资产依然承压，加元下跌，因此前美国商务部长罗斯称，商务部将对从加拿大进口的软木材新征税，平均税率为20%。加元兑美元下挫至四个月低点，美元上涨0.4%至1.3554加元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.35%至逾三周高点，连四个交易日上涨。

“亚洲市场似乎仍流连在法国大选后的释然激情中。”IG市场策略师Jingyi Pan指出。“隔夜市场一片欢呼也增添了乐观气氛。”

她并表示，美国总统特朗普对于周三将宣布税改计划的承诺，将给市场提供进一步刺激。

日本股市日经指数.N225上涨0.8%。韩国综合股价指数.KS11涨0.4%至2015年4月以来高位，此前在韩国股市中权重第二大的SK海力士公布第一季获利创新高。

中国股市.CSI300上涨0.1%，香港恒生指数.HSI涨0.9%。沪深300指数周一录得2017年最差单日表现，因迹象显示，北京当局在监管机关抑制影子银行业与投机交易之际，将进一步容忍股市波动。

印尼股市.JKSE触及纪录高位，马来西亚股市.KLSE也创下2015年5月来高点。

澳洲与新西兰因公众假期休市。

在法国总统大选第二轮选举仅剩两周之际，民调显示马克龙将以最高达30个百分点的优势击败极右翼候选人勒庞。

隔夜MSCI明晟全球市场指数大涨1.6%，至纪录新高。泛欧STOXX 50指数.STOXX50E劲扬4%，为近两年来最佳单日表现，法国CAC40指数.FCHI跳升4.1%，创下近五年来最大日内涨幅。

美股纳斯达克指数.DJI隔夜上涨1.2%至纪录高位，道指.DJI和标普500指数.SPX均上涨1.1%。

欧元周二报1.08585美元，略低于周一收盘价。欧元周一上涨1.3%涨幅，为10个半月来最大单日涨幅，汇价并触及五个半月高点。

欧元稍早时的涨势给美元指数构成压力，美指隔夜触及四周低点，周二小幅攀升报99.18，但未能收复周一全部的0.9%跌幅。

美元兑日圆周二上涨0.4%至110.085日圆，美元周一因投资者抛售日圆而上涨了0.6%。

美国财报季表现亮眼也提振了投资者信心，第一季已经发布业绩的100家公司中，77%的盈利超过预期。

本周料将是至少十年来最忙碌的一周，标普500指数成份股中有190家企业公布第一季财报，包括重量级Alphabet (GOOG.O)和微软.MSFT.O。

本周在亚洲市场，投资人等待一连串经济指标，包括澳洲和日本第一季通胀数据、日本央行利率决议、日本3月失业率，以及台湾和韩国第一季国内生产总值(GDP)数据。

在大宗商品市场，油价在连六日下跌后上涨，但涨幅受限，因担心石油输出国组织(OPEC)在6月30日减产协议到期后可能不会延长，且俄罗斯暗示若减产协议到期未延，将提高石油产量。

美国原油期货涨0.5%至每桶49.49美元，但徘徊在周一所及近四周低位水准附近。

布兰特原油期货涨0.6%，至每桶51.90美元，隔夜亦触及四周低位。

金价下跌，仍在隔夜所及的两周低位附近。金价小跌0.1%至每盎司1,273.91美元。(完)