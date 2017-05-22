亚股录得一个月最大涨幅 美元疲软

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透香港5月22日 - 亚股周一录得一个月最大单日涨幅，之前美国股市小幅走高，尽管华盛顿政局动荡削弱人们对美国经济政策信心，并令美元再次承压。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周一小涨0.9%，受助于澳洲和香港股市涨势，尽管香港监管机构公布了第八轮楼市逆周期措施。
“由于买家将持续专注在初级市场，而非次级市场，因此对市场的影响不会太大。次级市场对这些举措的感受较为强烈，”Ample Capital基金经理人Alex Wong表示。Ample Capital管理的资产规模约有1.3亿美元。
亚洲股市的反弹表现为4月25日以来最佳，MSCI明晟新兴股票指数的涨幅超过17%，全球指数则上涨8%，即便一些投资人对前景益发谨慎。
“以当前的市场估值，我们建议投资人采取主动作法，选股不拘泥于板块，并轮动至高质量但估值落后的股票，”UBS财富管理分析师Carl Berrisford在研究报告中写道。他认为估值正接近峰值。
美股周五收高，但收盘水准低于日高，因围绕特朗普总统又有新的担忧。之前有两份最新媒体报导，俄罗斯和特朗普的选举可能有过合作。
美国股指期货亚洲时段温和上涨。
“对俄罗斯介入美国大选的调查升级，这有可能会分散美国推动经济举措的精力、时间和注意力，而美国的经济计划已经开始遭遇质疑，”Brown Brothers Harriman的汇市策略全球主管Marc Chandler称。
汇市方面，美元指数上周五跌至六个月最低点97.080，周一略高于该水平。
美元兑日圆报111.40，上周下跌近2%。欧元兑美元跌0.2%至1.1188，周五曾升至六个月高位1.1212美元。
据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周欧元净多仓升至逾三年最高位。
近期欧元区经济形势改善，引发市场预期欧洲央行在下月管理委员会会议上将减少鸽派措辞。
公债市场传出的信号，也不利好美元。近几日美债收益率温和下跌，削减美债相对于德债、日债等其他债市的利差。
油价稳守上周五录得的涨势，交投在每桶50.80美元左右。(完)
(编译 王颖/戴素萍/孙国玉/侯雪苹；审校 徐文焰//高琦/王颖/孙茉莉)
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