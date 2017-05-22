亚股录得一个月最大涨幅 美元疲软

路透香港5月22日 - 亚股周一录得一个月最大单日涨幅，之前美国股市小幅走高，尽管华盛顿政局动荡削弱人们对美国经济政策信心，并令美元再次承压。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周一小涨0.9%，受助于澳洲和香港股市涨势，尽管香港监管机构公布了第八轮楼市逆周期措施。

“由于买家将持续专注在初级市场，而非次级市场，因此对市场的影响不会太大。次级市场对这些举措的感受较为强烈，”Ample Capital基金经理人Alex Wong表示。Ample Capital管理的资产规模约有1.3亿美元。

亚洲股市的反弹表现为4月25日以来最佳，MSCI明晟新兴股票指数的涨幅超过17%，全球指数则上涨8%，即便一些投资人对前景益发谨慎。

“以当前的市场估值，我们建议投资人采取主动作法，选股不拘泥于板块，并轮动至高质量但估值落后的股票，”UBS财富管理分析师Carl Berrisford在研究报告中写道。他认为估值正接近峰值。

美股周五收高，但收盘水准低于日高，因围绕特朗普总统又有新的担忧。之前有两份最新媒体报导，俄罗斯和特朗普的选举可能有过合作。

美国股指期货亚洲时段温和上涨。

“对俄罗斯介入美国大选的调查升级，这有可能会分散美国推动经济举措的精力、时间和注意力，而美国的经济计划已经开始遭遇质疑，”Brown Brothers Harriman的汇市策略全球主管Marc Chandler称。

汇市方面，美元指数上周五跌至六个月最低点97.080，周一略高于该水平。

美元兑日圆报111.40，上周下跌近2%。欧元兑美元跌0.2%至1.1188，周五曾升至六个月高位1.1212美元。

据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周欧元净多仓升至逾三年最高位。

近期欧元区经济形势改善，引发市场预期欧洲央行在下月管理委员会会议上将减少鸽派措辞。

公债市场传出的信号，也不利好美元。近几日美债收益率温和下跌，削减美债相对于德债、日债等其他债市的利差。

油价稳守上周五录得的涨势，交投在每桶50.80美元左右。(完)