英镑因大选疑虑下跌 中国PMI数据令股市承压

路透新加坡6月1日 - 英镑周四下跌，因投资者担忧英国首相特雷莎·梅可能在6月8日大选中丧失对议会的掌控权。与此同时，有关中国制造业情况的数据好坏不一，令亚股受抑。

英镑兑美元下跌0.1%至1.2877美元，此前YouGov民调显示，特雷莎·梅在大选中可能拿不到组成政府所需的席次，在正式退欧谈判前英国政局纷扰的可能性升高。

然而其他调查显示特雷莎·梅能获得大幅多数。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。此前连四个交易日下跌，因在上周触及两年高点后投资人获利了结，且对于经济和地缘政治的疑虑持续打压市场信心。

中国股市.SSEC.CSI300最多下跌0.4%，此前财新/Markit联合公布，中国5月制造业活动11个月以来首度收缩，和周三显示增长依然稳定的官方数据形成对比。

但日本股市日经指数.N225上涨1%，此前数据显示日本第一季企业经常性获利创历年来第一季最高。

日本第一季企业资本支出增加，进一步显示经济扩张。周三公布的调查数据显示，日本5月制造业活动扩张速度为三个月最快。

韩国综合股价指数(KOSPI) .KS11跌0.2%，韩元/美元持稳于1,119.3韩元。韩国5月出口以双位数增长，但5月制造业活动连续第10个月萎缩。

“亚洲股市过去一个月表现优于其它新兴市场，”凯投宏观(Capital Economics)的亚洲分析师Krystal Tan在报告中写道，并称预计年内的进一步涨势将会有限。

美国股市周三微幅下滑，因摩根大通和美国银行警告当前季度营收疲弱后，金融股下跌，抵消防御类股上涨带来的提振。

美国三大股指.SPX .DJI .IXIC5月份都上涨。

美元兑日圆在隔夜触及近两周低位后上扬。

美元兑日圆周四上扬0.2%至110.88，是五个交易日以来首次上涨，不多对美国政治的担忧限制涨幅。

美国联邦调查局(FBI)及几个国会小组针对俄罗斯干扰2016年美国总统大选，以及特朗普阵营可能与之勾结的指控进行调查，令特朗普政府始终备受各界关注。

众议院情报委员会周三批准传审特朗普前国家安全顾问及私人律师，以调查通俄门相关事宜。

美元指数涨幅不到0.1%报96.993，周三跌0.4%。

“华府政治风波加剧，基本打消了对特朗普政府推出大胆财政刺激举措的希望，仍给美元但来压力，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

周三公布的数据喜忧参半，令美元进一步笼罩阴云。

美国4月成屋待完成销售连续第二个月下降，因供应吃紧，不过就业市场强劲仍然在支撑住房市场复苏。

人民币兑美元即期周四早盘跟随中间价大涨，一度升破6.80关口触及6.7918元，创2016年11月10日以来新高；随后缩减涨幅。

人民币兑美元最新交投在6.7908，为去年11月以来的最高水平。人民币兑美元中间价周四报6.8090元，较上日的6.8633大涨543点，创2016年11月10日以来新高。

欧元兑美元持平在1.1244。

大宗商品方面，油价上涨，因有报告显示美国原油库存降幅高于预期。

油价周三大跌，因利比亚石油增产。

布兰特原油期货涨1.7%至每桶51.15美元，周三则跌3%。

美国原油期货涨0.8%至48.70美元，上日跌2.7%。

现货金涨0.1%至每盎司1,262.20美元。(完)