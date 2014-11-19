日股回吐涨幅且亚股受创 大宗商品价格瘫软

路透东京11月19日 - 日本股市周三回吐盘初涨幅，因投资人了结获利，此前日本首相安倍晋三宣布延后调高消费税、并称将提前大选，来为他的经济政策寻求新的民意支持。

亚洲股市跌至三周低点，资源类股受挫，油价及其他大宗商品价格下跌，而周一沪港通实施之后，投资人持续了结获利，导致中国股市丧失动能。

日本股市日经指数.N225正午回吐早盘涨幅回到平盘，淡然以对日本央行一如预期维持货币政策不变的决定。

“考虑到当前的经济状况，推迟上调消费税对股市是利好，”SMBC日兴证券首席策略师Ryota Sakagami说。

日相安倍将增税推迟18个月，预计将有助于第三季意外陷入衰退的日本经济。

“但执政党占据的席位有可能减少，他们就算取得胜利，也不大可能带来出现很大转变的希望。所以我们不指望股市会出现2005年和2012年大选后那样的大涨，”Sakagami补充说。

很少有人认为安倍所在自民党及其执政联盟会失去多数席次，但金融市场和分析师目前在考虑执政联盟最终选举结果可能不如最初预期的可能性。

日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会，投资者在静候其有关该国滑入衰退以及安倍决定推迟上调消费税的评论。之前黑田东彦表示，推迟上调消费税并不明智。

日本央行上月意外扩大货币刺激举措以防范通胀下降，让市场大感意外。

日圆触及七年低点，日本央行超宽松政策及疲弱经济数据令其承压。

美元兑日圆JPY=一度高见七年高点117.31日圆，最新报117.27日圆。欧元兑日圆EURJPY=R也触及六年高位146.81日圆。

欧元兑美元持坚于1.2530美元，此前11月德国分析师和投资者信心意外上升，为近一年来首次翻扬。

ZEW经济景气判断指数表现远超出预期，强化了德国经济第三季滑入衰退后将出现改善的期望。

此一乐观数据也令欧股受到提振，收在七周高位；美国股市上涨，因医疗类股受阿特维斯ACT.N.并购艾尔建(Allergan) (AGN.N)消息推升。

澳元大跌，因铁矿石.IO62-CNI=SI价格跌至每吨72.10美元的五年低位。

当日稍晚，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将公布最近一次政策会议的会议记录，市场将从中找寻美联储将于何时开始升息的线索。

美国公债收益率周二下滑，因批发物价数据表现温和，支持了美联储可以更长时间维持低利率的观点。

美国10年期公债收益率US10YT=RR亚洲早盘报2.320%，周二下跌约2.5个基点。

美国等地通胀温和的重要原因之一在于，油价在过去五个月大跌。油价大跌部分是由于美国页岩油增产带来的供应过剩疑虑。

油价本周连跌两日后，守在四年低点附近，交易商正观望石油输出国组织(OPEC)是否会在11月27日会议上就减产达成一致。

美国原油期货CLc1报每桶74.29美元，接近上周低点73.25，过去五个月下挫逾31%。(完)

(编译/审校 张明钧/白云/李爽/陈宗琦/朱晓军/徐文焰/张涛/高琦)

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