亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数基本持平。日经指数.N225涨0.4%，强劲获利提振高科技蓝筹股上扬。
亚洲及欧洲许多市场今日因劳动节休市。
亚洲股市最初受到美股周五跌势牵引，此前数据显示美国第一季经济成长创下三年来最弱表现。
不过在有报导称美国国会谈判代表敲定了跨党派的支出方案，9月30日之前联邦政府都可获得资金供应，从而避免政府关门之后，此间人气略微好转。
标普mini期货小涨0.1%，暗示今日稍晚美股将开高；在此同时，美国10年期公债收益率上涨，此前则是连续三日下跌。
尽管美国消费者支出几乎停滞，企业投资大增及薪资成长都暗示年内经济活动将重拾动能，这让美股跌势受限。此外，强劲的企业财报提振美股维持在接近纪录高点的水准。
“本周整体市场的主要关注焦点将放在美国，因为5月2-3日将召开美联储政策会议，周五还将发布非农就业报告，”三井住友资产管理的资深分析师Masahiro Ichikawa说。
“虽然第一季度许多经济指标疲弱，但非农就业数据或能证实，就业市场状况继续改善，从而提振美元和美债收益率。”
中国周日公布的官方制造业调查结果显示，4月制造业活动增长放慢幅度超预期，达到六个月低点。亚洲市场对该数据反应不大。
周一亚洲时段，日圆兑美元最初因朝鲜上周六的导弹试射而上涨。不过随着市场的下意识反应消退，美元逐渐站稳脚跟。
美元兑日圆小涨0.1%至111.670，向着上周触及的四周高点111.780回升；当时中间派候选人马克龙在法国总统大选第一轮中胜出，从而削弱了投资者对避险货币日圆的需求。法国大选第二轮投票将在5月7日举行。
欧元兑美元回吐稍早录得的温和涨幅，持平于1.0894美元。
欧元在上周五得到支撑，因欧元区通胀升幅高于预期，向着欧洲央行设定的目标接近。
因法国大选第一轮投票带来的宽慰，欧元距离上周触及的五个半月高点1.0951美元仍然不远。
英镑兑美元下滑0.3%至1.2908，上周五曾升至七个月高点1.2957美元，因投资者在长周末假期来临前了结英镑空仓。
美元指数涨0.1%至99.128。
澳元和新西兰元几无变动，分别报0.7484美元和0.6860美元。
大宗商品方面，原油价格下滑，外界担心石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能明显抑制油市供应过剩局面。
美国原油期货跌0.09美元，每桶报49.22美元，跌向上周触及的一个月低位48.20美元；布兰特原油期货跌0.18美元，每桶报51.87美元。
现货金因美元反弹而回吐上周五的涨幅，下滑0.4%，每盎司报1,264.16美元。(完)
(编译 李爽/张明钧/徐文焰/高琦/王琛；审校 李婷仪/许娜/郑茵/龚芳)
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