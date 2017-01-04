强势美元提振日本股市 打压大宗商品

路透悉尼1月4日 - 美元周三上涨，进一步接近14年高点。大量乐观的全球经济数据提振华尔街股市，且通胀加速迹象打压收益固定的债券。

美元走强打压大宗商品价格，并拖累油价脱离18个月高位，但却提振了出口股占很大比重的日本股市。

日经指数.N225上扬2.1%，在连跌两日后反弹，因数据显示日本12月制造业扩张速度为一年来最快。

其他亚洲市场周二上涨后，今天表现较为犹豫。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小升0.1%，正力争连续第七天实现上涨。

市场人气更加乐观，是因为此前中国、欧元区和美国公布了乐观的制造业数据。巴克莱分析师表示，衡量全球制造业信心的指标触及2013年12月以来最高水平。

美国12月制造业活动加速，触及两年最高水准，因新订单和就业急增，而欧元区制造业活动以五年来最快速度扩张。

值得注意的是，美国供应管理协会(ISM)数据显示，原材料价格大幅上升，加剧对特朗普政府提议的刺激举措会引起更多通胀的猜测。

威瑞森通讯(Verizon Communications)和包括Alphabet及Facebook等科技股大涨，也提振美股涨势。道琼工业指数.DJI收高119.16点，或0.6%，至19,881.76点；标准普尔500指数.SPX收高19点，或0.85%，至2,257.83点；纳斯达克指数.IXIC上扬45.97点，或0.85%，至5,429.08点。

福特(F.N)股价跃升3.79%，因消息称该公司取消了在墨西哥建立16亿美元新厂的计划，同时在密西根增加700个工作岗位。该公司原先的计划曾遭到美国当选总统特朗普的批评。

该消息打压墨西哥披索，披索兑美元创史上最低收位。

美元呈现全面强势，美元指数一度触及14年来高点103.82，之后因获利了结而回撤到103.40。

美元兑日圆经历早盘的迟滞后小幅涨至118.08日圆，再度逼近118.60/66重要技术阻力位。欧元兑美元报1.0395美元，隔夜曾跌至1.0342美元。

尽管欧债收益率跳涨，却未能惠及欧元。之前数据显示德国12月通胀率攀升至逾三年来最高水平。

虽然通胀上升在很大程度上归因于能源等短期因素，但欧元区长期通胀指标--五年和五年远期损益平衡通胀率仍涨至2015年12月以来最高位。

周三稍晚将公布的欧元区整体数据料将显示通胀年率将从之前的0.6%回升至0.9%。

德国10年期公债收益率跳升10个基点至两周高点0.29%。

大宗商品方面，美元升值打压铜、铁矿石等各项商品均下滑，不过油价在周二下跌逾2%之后止稳。

美国原油回升0.31美元，报每桶52.64美元，布兰特原油期货上涨0.32美元，报每桶55.79美元。(完)