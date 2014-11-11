日本股市表现抢眼 原油持续下挫

路透东京11月11日 - 亚洲市场周二一片平淡，惟日本股市表现靓丽，在此同时油价持续下跌，美元则是在近期上扬后暂作歇息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS扳回稍早跌幅，现涨0.1%；日股日经指数.N225升0.8%。

日本央行周一买入380亿日圆上市交易基金(ETF)提振了市场人气。该消息是在周一收市后公布的。

日本生命保险资产管理证券策略师Isao Kubo称，“日本央行买入ETF，支撑了人气。”

开市前公布的数据显示，日本9月经常帐盈余较上年同期成长，因海外投资收益提振了国际收支。

油价未受利比亚和乌克兰地缘紧张局势的影响，跌幅继续扩大。自6月以来，对全球供应过剩和成长放缓的担忧令油价下挫近30%。美国原油CLc1下滑0.2%至每桶77.24美元，布兰特原油LCOc1跌0.3%至每桶82.06美元。

隔夜时段，标准普尔500指数.SPX和道琼工业指数.DJI小涨，刷新收盘高点。

美国公债价格下滑且收益率走高，支撑美元。因逢退伍军人节，美国债市和政府机构都将在周二稍晚关闭，但其他市场继续交易。

美元兑日圆JPY=盘中小跌0.1%至114.74日圆，低于上周五所及七年高点115.60。

欧元EUR=涨约0.1%至1.2436美元，稍微弹离周五创下的两年低位1.2358，但策略师称欧元走势依然脆弱。

“我们的全球资金流数据显示，在欧洲央行会议后，对冲基金与中长期投资大户的欧元卖盘都接近纪录高位。由于这两方面都没有达到超卖区域，还有进一步沽出的空间，”花旗外汇策略师Todd Elmer在报告中称。

在美国上周五公布就业报告不及预期那么乐观后，美国公债上涨，投资者对美元多头仓位锁定获利。但该报告仍表明就业形势稳步改善，凸显美国经济形势相比欧洲和日本更明朗。

美国联邦储备委员会(美联储，FED)周一公布，10月就业市场形势指数持平于4.0，也缓解了一些疑虑。

美联储和欧洲央行及日本央行货币政策前景迥异，最近几周提振美元兑其他主要货币。

现货金XAU=涨约0.4%报每盎司1,154.75美元，上日跌2%。(完)

(编译 许娜/张荻/朱晓军/李爽 审校 张明钧/白云/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。