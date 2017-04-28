亚股下跌 韩元因特朗普声称废除韩美贸易协定而受挫

路透新加坡4月28日 - 亚洲股市周五下跌，因投资者对本周的强劲涨势了结获利。韩元走贬，美国总统特朗普之前向路透表示，他将与韩国重新谈判或终止韩美自由贸易协定。

在特朗普讲话后，美元/韩元涨0.2%至1,132.55韩元。

特朗普还向路透表示，针对朝鲜的核计划，是有可能与朝鲜爆发一次重大冲突，但他倾向以外交手段解决，并称，他希望韩国为造价10亿美元的萨德系统支付费用。

现代期货汇市分析师Jung Sung-yoon指出，特朗普有关自由贸易协定部分的说法，“可以理解为(扩大)保护主义的一个讯号。”

韩国企划财政部一名高层官员向路透表示，韩国目前采取观望，以观察是否有任何政策措施具体成形。

韩国综合股价指数.KS11开高后逆转，下跌0.2%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数亦下跌0.2%，但本周有望录得1.7%涨幅，这将是六周来最大涨幅。本周稍早时指数触及近两年高位。

“我们看到了些许(避险资产)买盘，但动静不大...表明特朗普有关朝鲜和韩国的言论的影响可能相对温和，”Rivkin Securities全球投资分析师James Woods称。

“在关键的国内生产总值(GDP)和通胀数据今晚出炉前，我们看到一些相当合理的获利回吐盘。”

投资者正在等待今日晚些时候发布的英国、法国和美国第一季GDP数据以及欧元区4月通胀数据。

日本股市日经指数.N225跌0.2%，因日本3月工业生产和家庭支出降幅超过预期，而消费者通胀依然温和。不过，日经指数周线料录得3.2%的涨幅，为去年11月以来的最强表现。

日圆兑美元涨约0.1%至111.13，但周线可能下跌，美元上涨1.8%。

台湾股市涨0.1%，台币兑美元持稳在30.162，此前出炉的数据显示，台湾第一季经济强劲增长胜过预期。

中国沪深300指数.CSI300下跌0.7%，本周周线料下跌0.8%。香港恒生指数.HSI跌0.5%，令本周迄今的涨幅缩减至2.2%。

欧元兑美元几无变动报1.08685美元，欧洲央行周四坚持其异常宽松的政策立场，因通胀仍未达到其目标，但明确指出，欧元区经济目前处于全球金融危机以来的最佳状态。

欧元本周周线料上涨1.3%，将是五个半月以来的最大周线涨幅，受法国中间派候选人马克龙在总统大选首轮投票中胜出提振。

美元指数涨0.1%至99.165，但本周周线料下跌0.8%。

初步数据料显示，美国1-3月国内生产总值(GDP)环比年率增幅从前一季的2.1%放缓至1.2%。消费者和建筑支出走软可能拖累经济活动。

但公司业绩季表现强劲，康卡斯特(Comcast)、PayPal、Intuit等一连串公司录得较好业绩，推动纳斯达克指数.IXIC隔夜触及纪录高位。

谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)和亚马逊(AMZN.O)盘后公布的业绩结果也好于预期。

标准普尔500指数.SPX和道琼工业指数.DJI持平。

油价回升，隔夜曾触及本月以来最低水准，受到围绕利比亚两处关键油田重启以及汽油需求疲弱的担忧拖累。

美国原油期货涨约0.8%至每桶49.35美元，但周线料下跌0.5%。

全球指标布兰特原油期货约上涨0.7%至每桶51.79美元，周线料下跌0.3%。

金价上涨约0.1%至每盎司1,264.36美元，本周以来跌幅收窄至1.5%。(完)