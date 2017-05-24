亚股、澳元及人民币下滑 因穆迪下调中国评级

路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。

尽管隔夜美股温和上涨，但MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%。

日经指数.N225涨0.6%。

澳元兑美元一度跌0.3%报0.7455美元，人民币兑美元跌至6.8901，较纽约时段尾盘跌0.1%，之前穆迪将中国评级从Aa3下调至A1。

穆迪称调降评级是由于中国负债水平在上升，穆迪还对经济增长减速发出警告。中国巨额债务在近几个月一直是经济学家和政府的主要忧虑，而且自去年末开始已经搅动全球金融市场。

“此次调降评级反映出，随着中国经济潜在增速减缓，整体经济的负债水平继续增长，穆迪预期未来几年中国财政实力将减弱，”穆迪在声明中称。

中国当局已经加强监管限制，以化解金融风险并打击高风险借贷行为，央行转为采取更趋紧的政策。

美元脱离最近触及的六个半月低点，美国总统特朗普公布的预算提案引燃其政府政策将向前推进的希望。

特朗普预算案包括增加军费和基础设施开支，并削减医疗保险和食品补助计划支出。

美国财长努钦表示，他希望税收改革今年获得通过，但这在8月之前不太可能实现。

“当然，我们其实并不确定预算计划的细节，也不知道最终将以何种形式呈现，但这已经让市场有了这样的看法，即近期经历过‘通俄门’等牵绊之后，一切都再次向前推进，”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。

特朗普解雇联邦调查局(FBI)局长科米引发的政治风波，曾经让外界担心特朗普政府承诺的税改和财政刺激措施将受到影响。

“对于美联储下月将升息的预期也支撑美元。虽然升息并不是板上钉钉，但仍在广泛预期中，”Imaizumi称。

投资者等待定于周三1800 GMT公布的美联储最近一次会议的会议记录。

美元指数盘中持稳，报在97.346，脱离本周稍早时触及的去年11月以来最低水平。

美元兑日圆下滑0.1%，报111.84日圆。欧元兑美元持稳，报1.1185美元。

油价小幅下滑，上日受到OPEC延长减产协议的预期而上涨。但美国白宫计划逐步出售半数美国战略储油，抵销了关于OPEC的利好消息。

美国原油下跌0.1%至51.44美元。

现货金小幅上涨至每盎司1,251.09美元。(完)