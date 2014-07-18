亚洲股市下跌 马航客机坠毁事件引燃避险需求

路透东京7月18日 - 亚洲股市周五下跌，美债收益率(殖利率)下滑则令美元承压，因马来西亚航空的客机在乌克兰与俄罗斯边境上空坠毁，促使投资者纷纷买进避险资产。

美国认为马来西亚这架从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的客机被一枚地对空导弹击落，机上298人全部遇难，极大地凸显了地缘政治风险。

俄罗斯和乌克兰都否认与本次坠机事件有关，就在前一天，美国刚刚加大了对俄制裁力度。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.3%，此前触及两周低位，但周线仍有望录得温和涨幅。

日股日经指数.N225下挫1.1%，但本周可望累计小幅上涨。

“美国经济转强带动日本市场复苏，但这次地缘政治忧虑可能在中期内令这种乐观情绪蒙阴，”Amundi Japan日本股市目标部门主管Hiromitsu Kamata说。

Kamata表示，对金融市场而言，马航坠机事件可能被视为一次孤立事件，但他也警告称这可能导致更大的动荡。

即使在马航坠机消息传出前，市场人气已因美国疲弱的6月房屋开工数据而相形脆弱。

华尔街市场周四经历4月以来最糟糕的一天，股价在最后一小时骤然下挫，此前以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)下令摧毁激进分子用来潜入和攻击以色列的地道。

债券价格因投资人寻求避险而劲扬，令收益率承压。美国指标10年期公债收益率US10YT=RR在亚洲报2.465%，低于美国周四收盘价2.475%，跌向周四所创七周低点2.441%。

美元小涨0.2%至101.32日圆JPY=，部份收复海外市场近0.5%的跌幅；美元此前在海外市场创下4月初以来单日最大跌幅。美元若跌破101.06，则将创两个月低位。

“简而言之，美国公债收益率因地缘政治紧张情势升高而下滑，进而损及美元/日圆，”东京Praevidentia Strategy的市场策略师山本雅文称。

欧元兑日圆EURJPY=R本周下跌约0.9%，最新报137.05日圆，稍早曾触及五个月低点136.715日圆。

欧元兑美元EUR=持稳在1.3526美元，但与稍早触及的一个月低点1.3512美元相去不远。

在大宗商品交易方面，美国原油CLc1涨幅扩大至约0.6%，报每桶103.85美元，周四跳涨逾2美元。俄罗斯原油产出占全球逾十分之一。

现货金XAU=亦因避险需求而飙涨，但在上日扬升1.5%后，目前持稳在每盎司1,315.54美元。然而，金价本周仍料下跌1.6%，中止六周连涨走势。(完)

(编译 王丽鑫/艾茂林/龚芳/王冠中; 审校 徐文焰/王兴亚/张明钧/石冠兰)

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