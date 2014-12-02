油价反弹提振亚洲资源出口国股市 美元受限

路透东京12月2日 - 亚洲股市周二涨跌互现，原油和其他大宗商品价格反弹，对资源出口国股市构成利好，而日本等国股市则走势疲软。

原油价格隔夜由五年新低大幅反弹后守住涨幅。大宗商品价格反弹对加元和澳元等商品货币也是利好，也帮助金价回升。

受资源类股的释然性涨势提振，澳洲股市上涨1.3%。同样，印尼股市.JKSE升0.4%，新加坡股市.FTSTI涨0.9%。

“我们是少数几个今天上涨的市场，确实反映了资源股的强劲表现,”CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy说，其指的是澳洲股市的涨势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS仅小涨0.1%，反映了亚洲地区股市表现好坏不一。

下跌的股市包括日股日经指数.N225跌0.1%，韩股综合股价指数.KS11则受全球增长疑虑打压，下跌0.5%。

穆迪周一下调日本主权债信用评等，日本股市和公债对此大都没有反应。

穆迪将日本评等下调一个级距至A1，指因该国实现财政减赤目标的不确定性升高。不久前，日本首相安倍晋三才决定推迟旨在减轻日本债务负担的上调消费税计划。

“可以说，推迟消费税上调计划获得了国际社会的支持，因为这将在经济放缓的情况下给经济带来支持，而评等下调不太可能改变这种观点，”Praevidentia Strategy市场策略主管山本雅文称。

“至于受降级影响更大的日本公债，受到的任何影响也将是短暂的，得益于日本央行的量化宽松举措。以往的降级消息对日本公债的影响也不大，”他还称。

10年期日本公债期货2JGBv1跌0.15点至146.75，但仍接近周一触及的纪录高位146.96。

美元兑日圆JPY=持稳在118.450日圆。穆迪调降日本主权债信评级之后，美元曾迅速跃升至七年高位119.15日圆，但不久即因油价反弹，大宗商品货币兑美元走升，美元涨势因而缩减。

加元兑美元CAD=D4从一个月低点1.1459加元升至1.1327，澳元兑美元AUD=D4报0.8483美元，脱离四年半低点0.8417。

美国原油下跌0.7%至每桶68.50美元，此前隔夜时段曾从五年低点63.72美元上涨4%，因空头仓位被轧出。

黄金也守住了大部分涨幅，此前因油价反弹的溢出效应支撑而大幅回升。周日瑞士要求国家储备增持黄金的公投未能通过，金价一度受到重挫。

现货金XAU=下滑0.4%至每盎司1,205.00美元，前日上扬3.7%。(完)

(编译 王颖/张若琪/许娜/李婷仪/朱晓军；审校 蔡美珍/王兴亚/高琦/王兴亚/戴素萍)

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