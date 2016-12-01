OPEC减产协议推动油价、美元、能源股及债券收益率齐扬

路透东京12月1日 - 油价及能源股周四全面上扬，因石油输出国组织(OPEC)达成减产协议以消除石油过剩。在此同时，美元及公债收益率大幅上扬，因油价上涨带来的通胀压力料将促使利率上升。

OPEC周三达成2008年以来的首份减产协议，对过去两年来油价下滑逾半局面终于采取行动。

非OPEC产油国俄罗斯也将加入到减产行列中来，这是15年来的首次。

美国原油隔夜飙升逾9%，触及略低于每桶50美元的一个月高点。该合约周四早盘略低，报49.42美元。布兰特原油略低于每桶52.00美元，之前曾涨至六周高位52.37美元。

油价跳涨刺激了美国的通胀预期，而由于总统当选人特朗普将依靠大规模财政刺激以实现再通胀，美国通胀预期本已很高了。

因此美国公债继续溃退，公债价格一跌再跌，而收益率节节攀升，促使美元兑其他货币一路上扬。隔夜美国30年期公债收益率升大约9个基点至2.39%，向上周所及14个月高点回升。

“因预期景气复苏而进行的交易(reflation trade)继续切实发挥作用，这次特朗普处于次要地位，OPEC和俄罗斯采取了主动，点燃了油价的导火索，”IG驻墨尔本的首席市场策略师Chris Weston写道。

“市场原本普遍认为，OPEC或许会达成某种形式的松散协议，这将继续支撑油价，但会给市场留下更多疑虑。不过，我们看到的是动真格的。”

如果油价在OPEC达成协议后的涨势积聚动能，将对全球经济产生广泛的影响。

布兰特原油已脱离1月创下的每桶27美元的12年低点，但仍不到2014年价位的一半。

分析师预期，油价进一步复苏将利好石油出口国家，同时可能缓解发达经济体的通缩压力。

外界认为，石油输出国组织(OPEC)减产是美国页岩油生产商的福音。标准普尔能源指数.SPNY周三跳涨近5%。

美元兑日圆触及九个半月高位114.830，延续隔夜1.8%的涨幅。

美国财长被提名人姆钦(Steven Mnuchin)，在被提名后的首次讲话中没有暗示对强势美元感到不安，让交易商有新的动力买入美元。

“我认为，姆钦对美元强势缄口不言之后，美元兑日圆上探115日圆只是时间问题，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说道。

欧元持稳于1.0593美元，上日下滑0.6%。

美元指数持坚报101.52，隔夜从100.84低位上扬。

亚洲股市方面，澳洲股市上涨0.8%，日股日经指数因日圆走疲而上涨逾2%，并触及11个月最高。日股矿业分项指数.IMING.T跳涨近10%，为涨幅最大板块。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%，中国沪综指.SSEC涨0.7%。

Japan Petroleum Exploration(1662.T)跳涨13%，创2013年3月以来最大盘中涨幅。中国石化(0386.HK)、中石油(0857.HK)和中海油(0883.HK)在香港市场的涨幅最高分别达到4.8%、6.1%和8%。

美股周三基本收低，因公共事业类股和科技股跌势抵消能源股涨势的拉抬效应。亚洲股市未从中获得太多激励。

现货金触及10个月低点1,163.45，因美元上涨。(完)