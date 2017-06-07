（修正）亚股小涨而美元走势挣扎 本周即将迎来重大风险事件

（更正：因译文有误，内文第四段改为“相对被低估的香港地产股”，非“低估相对较低”）

路透香港6月7日 - 亚洲股市周三小涨，但投资者避险态度依然明显，黄金和公债料连续第二日录得稳健涨幅，稍晚即将迎来重大政治和经济事件。

周四重大事件密集：英国大选、欧洲央行会议以及美国联邦调查局(FBI)前局长科米到国会作证，市场参与者对大规模押注谨慎以待。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.1%，香港和中国内地股市领涨。

“人气转为看涨，因市场预计内地投资者将继续持有相对被低估的香港地产股，”丰盛金融资产管理董事黄国英称。

内地投资者购买踊跃提振了港股近日成交量。

Jefferies的分析师Kenneth Chan表示，经由沪港通和深港通购买港股已经分别连续24周和26周保持净购买。

日股日经指数.N225表现不佳，因投资者在上周五指标股指触及近两年高点后减仓，市场交投清淡。

“市场尤其关注科米的听证会，”大和证券的资深技术分析师Hikaru Sato说。

有报导称，前联邦调查局(FBI)局长科米计划在周四披露他与美国总统特朗普的对话。特朗普被指在二者的对话中向科米施压，要求他放弃对前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)的调查。弗林因未披露与俄罗斯官员的接触已被解雇。

风险偏好降温推高公债价格，并压低公债收益率，但支撑了金价和日圆。

10年期美债收益率短暂跌至七个月低点2.129%，为11月10日以来最低，然后回升至2.15%。

在外汇市场，美元兑主要货币全面疲弱，美债收益率下跌进一步抑制美元，当前政治上的不确定性升高已经让美元走势困顿。

路透稍早报导，四名了解欧洲央行讨论情况的消息人士对路透表示，央行决策者在6月8日开会时可能对经济抱持一种更加正面的看法，甚至会讨论放弃一些在有需要时出台进一步刺激政策的承诺。

欧元兑美元持坚在1.12665美元。

在本周稍后英国选举前投资者仍偏爱黄金，金价牢牢站稳在每盎司1,294美元附近。过去一个月金价上涨近7%。

据周二的民调显示，英国首相特雷莎·梅所领导的保守党有望在周四国会大选中扩大绝对多数席次，此前另一调查则显示同工党的席次将不相上下。

澳元跃升至一个月高位0.7540，因国内经济增长数据胜过了投资者预期，在空头中掀起了一轮回补潮。

油价下跌，布兰特原油期货在每桶50美元附近挣扎，因为全球油市依然供应过剩；不过中东地区紧张局势升级和美国库存下降，给油价带来一定支撑。

0354 GMT，布兰特原油期货报每桶50.07美元，跌0.05美元或0.1%。美国原油期货报每桶48.13美元，下滑0.05美元或0.1%。(完)