亚股几无变动 但仍有望录得周线涨幅

路透东京6月23日 - 亚洲股市周五持平，但周线料将上涨，原油价格脱离本周所及10个月低点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数日内接近持平，本周以来上涨0.4%。

日股日经指数.N225上涨0.1%，周线料将录得1%的涨幅，本周曾触及2015年8月以来的最高位。

“日本的实际宏观形势非常好，”Rogers Investment Advisors的主管Ed Rogers表示，他指出日本经济已经连续五个季度增长。

他还称，美联储上周升息并为今年余下时间进一步调升利率敞开大门，这一结果依然令美元/日圆汇率得到支撑。

“我们目前未见全球通胀局面，但我们认为美联储将继续行动。升息的进程已经启动。”Rogers说道。

他并称，较长期来讲，这将支撑美元和日本股市。

美元指数跌0.1%至97.488，但周线上扬0.3%。

欧元兑美元小幅上涨，至1.1158美元，但周线下跌0.3%。美元兑日圆持稳在111.33，本周上涨0.4%。

“接近月底了，抛开基本面，也会有人卖美元，所以下周日圆上涨很容易，”大和证券东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。

“我们还需关注美国有关医改的讨论，因为政治混乱往往会打击美元，”他说。

美国共和党参议员周四推出立法，将以一份缩减对穷人补助和取消对富人一项征税的计划来取代奥巴马医保(Obamacare)。但由于一些参议员表示质疑，该议案的前景很快就陷于未知。

美国股市主要股指周四几无变动，标普健保股指数升1%，连续第五日刷新纪录收盘高位。

美国上周初请失业金人数小幅上升，但仍然处在与劳动力市场紧俏相符的水平上。4月房价增幅超过预期。

墨西哥披索升0.2%，周四大涨1%，因墨西哥央行上调利率，称希望控制通胀预期，并将上周美联储升息举措纳入考量。

原油期货价格进一步远离本周低点，不过市场人气仍脆弱，因尽管石油输出国组织(OPEC)牵头减产，但全球原油还是供过于求。

布兰特原油期货涨0.3%至每桶45.36美元，美国原油期货也涨0.3%，报每桶42.86美元。

现货金小升0.2%，至每盎司1,251.35美元，脱离本周稍早触及的五周低点。(完)