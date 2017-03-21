（更正）亚洲股市触及21个月高位 FED升息调门软化压低美元

（更正：因英文原文有误，标题及内文第一和第二段应为亚股触及“21个月”高位，非“15个月”高位）

路透东京3月21日 - 亚洲股市周二触及21个月高位，美元和美债收益率则处于守势，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策前景趋于温和。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%至21个月高位，韩国.KS11和台湾股市.TWII触及两年高点，香港恒生指数.HSI创一年半最高。

日本股市日经指数.N225受金融股连累下跌0.3%，金融股是受到美国收益率下滑所打击；出口股则是因为日圆兑美元升值而下跌。

尽管亚洲股市受到全球经济强劲成长的诸多迹象所支撑，但在全球最大经济体不再宣示保持自由贸易及开放态度，默许美国日益加深的保护主义立场之后，有关保护主义的疑虑令市场笼罩阴霾。

美国股市周一下跌，因担心美国总统特朗普计划减税及提振经济计划可能晚于先前预期实施。

“特朗普政府提出的任何财政支出最快要到8月才会实现，甚至可能更晚。因此相关的经济利益要到明年才会浮现，”一欧系银行资深交易员表示。

“因此，市场正在逐步反映这种情况，大选结束后就从先前的涨势回撤。”

尽管特朗普在2月初承诺将在数周内宣布重大税改计划，但迄今尚未公布这方面的细节。

“美股估值正在变得昂贵，因此我预测市场上档暂时将会受限。这还意味着日股不太可能进一步上涨，”Okasan Asset Management资深策略师Tatsushi Maeno称。

美联储上周没有暗示会加速收紧货币政策，令市场下调了对于美联储将加快升息步伐、以应对特朗普刺激措施引发通胀压力的预期。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一重申了这样的讯息，为美联储上周加息后首批发表此类言论的官员之一。

他说，今年可能还有两次升息，这让那些原本预期会更快加息的投资者感到失望。埃文斯的言论推动10年期美债收益率一度降至2.461%，为两周来最低，最新报2.479%。

收益率下降打压美元的魅力，推动美元兑日圆在亚洲盘稍早跌至三周低点112.26附近。

欧元兑美元升至1.0758，接近周五所及六周高点1.07825，守住上周录得的涨幅。荷兰极右翼候选人威尔德斯在大选中失败，缓解了对欧洲民粹主义崛起的担忧，欧元上周上扬。

法国总统大选周一举行电视辩论会，中间派候选人马克龙强化了在选战中的领先优势，会中他与主要竞争对手极右派候选人玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在移民及欧洲议题上针锋相对。

“荷兰大选后对法国大选的担忧有所减弱。但鉴于去年的经验(英国退欧公投和美国大选)，我预计临近选举时市场将更加紧张，”道富银行外汇部主管Kazushige Kaida表示。

美元指数报100.26，周一曾触及六周低位100.02。

美国缓慢升息的预期一直在支撑高收益货币。

澳元兑美元报0.7706美元，周一曾触及四个半月高位0.7748美元。澳元自美联储上周升息以来已上涨2.0%。

南非兰特自美联储升息后已上扬4.0%至一年半高位，巴西雷亚尔已上涨3.2%。

油价在亚洲市场上扬，因市场预期石油输出国组织(OPEC)为提振油市而牵头的减产行动可能延长。

指标布兰特原油期货涨0.4%，每桶报51.83美元。

OPEC产油国益发支持将减产协议延长至6月以后，以降低原油供应让市场恢复平衡，不过仍需俄罗斯和其他非OPEC产油国参与减产计划。(完)