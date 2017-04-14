亚洲股市及韩元下跌 受地缘政治担忧打击

路透东京4月14日 - 日韩股市周五下跌，韩元承压，因朝鲜半岛地缘政治紧张局势加剧。由于假期因素，市场交投本会比较清淡。

投资者人心惶惶，担心朝鲜最早在本周末可能再次进行核试验，或是做出其他可能激怒邻国的举动。

而美国向阿富汗投放“炸弹之母”的消息进一步打击投资者情绪。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。

日股日经指数.N225小跌0.1%，韩股综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.4%。中国沪综指.SSEC微跌0.1%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.4%，尽管包括澳洲、新加坡和香港在内的多个市场因耶稣受难日假期休市。

“过去24个小时没有任何好消息。全球地缘政治紧张势头似乎升级，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师Masahiro Ayukai说。

外汇市场上，韩元兑美元下跌0.8%。

日圆兑美元几无变动，报109.12，周四曾触及五个月高位108.73。

美国总统特朗普本周早些时候称，美元过强，他乐见美国利率维持在低位。此番言论对美元构成压力。

指标美债收益率周四跌至去年11月以来的最低水平，此前特朗普在接受华尔街日报采访时说，乐见美国利率维持在低位。

美国股市和债券期货市场周五因逢耶稣受难日假期休市。(完)