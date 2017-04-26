对美国经济乐观看法支撑亚股在两年高位附近 欧元持稳

路透香港4月26日 - 亚洲股市周三连续第五日上扬，对美国经济的乐观看法再现，点亮风险资产前景；随着法国的政治疑虑消退，欧元守住之前涨幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，盘旋在2015年6月以来高位附近。日本股市.N225和澳洲股市涨幅居前。

“我们延续了隔夜美国市场的涨势，金融股是焦点，因为预期业绩较好，”香港Ample Capital的基金经理Alex Wong称，该公司管理1.3亿美元资金。

美国市场强劲收高是主要动力。纳斯达克指数周二触及纪录高位，道指和标普500指数逼近近期峰值，因企业季报强劲凸显美国公司的健康体质。

助推市场上涨的，是报导称美国官员说，特朗普政府将在其周三的税政原则要点中提议大幅调降企业所得税率，并且大幅降低企业将海外获利汇回美国时应缴纳的税率。

总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。

金融类股引领香港股市上扬，预期银行业者的资产负债表质量将随经济周期改善和估值较低情况而好转，基金经理对这种预期进行押注。

例如，根据汤森路透数据，香港金融类股预估市盈率为8.7倍，而传统的市场宠儿科技类股为29倍。

汇市方面，欧元持坚，本周大涨，此前中间派候选人马克龙赢得法国大选第一轮投票，而且民调显示另一位进入法国大选第二轮投票的疑欧派候选人勒庞支持率不高。

法国总统大选首轮亲欧盟的中间派候选人马克龙胜出，令欧洲央行决策者松了口气，但预计在6月前，他们不太可能改变政策立场。消息人士称，许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这亦支撑欧元。

“我们认为，随着法国总统大选第一轮投票结果的出炉，经济增长的下行风险实质上下降...记者会的基调仍应乐观，”北欧联合银行分析师Holger Sandte在报告中写道。

欧元兑美元持稳于1.09355美元，守住了周一上涨1.3%的大部分涨幅。周一，欧元录得十个半月中的最佳单日表现，触及五个半月高位。

风险偏好增加意味着避险资产不再受青睐，10年期美债收益率从上周五的2.23%涨至2.34%。

美国原油期货在隔夜波动后今天价格下滑，此前一份行业报告显示，美国原油库存意外增加。美国原油期货跌0.3%，每桶报49.41美元。(完)