美国股指期货与美元缩减涨幅 特朗普讲话未有明显影响

路透新加坡3月1日 - 美国股指期货与美元周三缩减先前涨幅，因美国总统特朗普在国会演讲中承诺将实施移民与税收改革，不过讲话基本未提供细节，也没有令人出人意料之处。

特朗普誓言将整顿移民体系，改善美国民众的工作与薪资水平，并承诺对中产阶级“大幅”减税，同时也对企业减税。

美国股指期货在特朗普讲话时走高，但随着演讲的继续进行，涨幅缩减。

E-迷你道琼斯指数期货涨0.1%，之前道琼工业指数.DJI结束12日连涨走势收跌0.1%。E-迷你标普500指数期货涨0.15%，E-迷你纳斯达克100指数期货略微走高。

周三美元指数缩减早先涨幅至0.2%，报101.32。

美元兑日圆反弹，上涨0.3%至113.05日圆。

亚洲股市对于特朗普的演说没有太大反应，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数约下跌0.2%。

该指数已经缩减早盘跌幅，此前官方数据显示，中国2月制造业景气扩张速度快于预期。

中国股市深沪300指数上涨0.4%。

今日稍早，美元及美国公债收益率跳升，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)数位官员暗示本月稍晚可能升息，震撼市场。

日本股市日经指数.N225跳涨0.5%，受日圆贬值及数据显示日本2月制造业以近三年来最快速度扩张等因素提振。

尽管GDP数据强劲，但澳股下跌0.6%，而澳元升0.3%至0.7678美元，因确认第四季经济恢复增长。

两年期美债收益率报1.288%，特朗普演说时没有太大波动，稍早触及1.304%，为12月15日以来最高水平。

此前纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，目前的经济形势是就业重发，通胀上升，且潜在的减税将带来上行风险。“我个人认为，没有推迟(升息)的必要”。“我认为3月会议很可能讨论升息。”

威廉姆斯今年不具投票权，但在同僚中仍颇具影响力。

美国10年期公债收益率继触及2.4260%日高后，目前拉回至2.3989%。

尽管美国第四季GDP增长不如预估，然而根据CME的FedWatch，交易商目前预计3月加息的机率高于62%，远高于先前的31%。

“关键仍在于特朗普计划推行的政策...在披露的政策实质细节不多的情况下，市场迄今仍旧耐心以对，”Rivkin全球投资分析师James Woods在报告中指出。

“近期而言，对股市再创新高构成最大威胁的是这些政策仍没有细节公布。”

亚洲市场仍在静待印尼和印度的2月制造业活动数据。

今日稍晚将要公布的数据包括，德国2月失业率，美国个人消费支出、通胀和制造业活动数据。

大宗商品方面，油价小幅上涨，因石油输出国组织(OPEC)削减供应抵消了对美国原油库存增加的担忧。

美国原油期货涨0.2%，每桶报54.11美元。

布兰特原油期货跳涨1.9%，每桶报56.63美元。

美元走强令金价承压，现货金下滑0.15，每盎司报1,246.86美元，扩大了周二0.3%的跌幅。(完)