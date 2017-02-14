亚股触及19个月高位 美元持坚

路透悉尼2月14日 - 亚洲股市周二小升至19个月高位，因美国可能祭出经济刺激举措的前景提振美元、美国公债收益率和美股。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周二稍晚将在国会进行证词陈述，届时她可能将强调进行更多升息。这也推高美元。

数据显示中国1月CPI和PPI双双上涨，降低了全球通缩的危险，这有助于提振市场人气。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0.1%，有望连续第五日录得涨幅。

日本股市日经指数.N225跌0.1%，面临强大的技术阻力位，在自去年12月中旬以来一直未能突破该水准。沪综指.SSEC大致持平，澳洲主要股指勉力上涨0.4%。

美国股市周一收盘触及纪录高位，指标标普500指数的市值超过20万亿美元，因投资者押注，特朗普总统承诺的减税计划将提振经济。

道琼工业指数.DJI涨0.7%，标普500指数.SPX涨0.52%，纳斯达克指数.IXIC涨0.52%。苹果(AAPL.O)上扬0.9%，收在纪录高位，这是该股自2015年以来首次创新高。苹果是这三大股指的成分股。

美元指数走高至101.020，接近1月20日以来最高位，欧元兑美元连跌第四日，至1.0596美元。

美元兑日圆触及两周高位，之前有报导称特朗普并未在周末与日本首相安倍晋三的会谈中讨论美元及其强势的问题。美元最新报在113.72日圆。

**分析美联储政策**

目前所有人都盯着美联储主席叶伦周二和周三的半年度货币政策听证会证词。

RBC Capital Markets的首席美国经济学家Tom Porcelli认为，叶伦将会概述今年可能至少升息三次的理由，而不是市场暗示的两次。

投资者将关注的一件事情将是，叶伦在维持3月升息可能性方面会有多大的说服力。市场认为3月升息的可能性很低。

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一表示，应该尽早行动以避免落后于形势，尤其是在财政政策可能令增长和通胀加速上升的情况下。

“考虑到财政政策推出时间的不确定性，以及今年以来通胀上涨相对温和，我们认为很难让足够多的委员同意在3月升息，”Porcelli说。

“但叶伦显然会影响市场对此事的看法。”

大宗商品市场方面，金属呈现涨势，因供应遇阻，且中国需求旺盛。伦敦期铜触及2015年5月以来高位，因全球最大的两个铜矿供应遇阻。

铁矿石升至2014年8月以来最高，因有报导称中国计划在冬季取暖季在五大地区28个城市将钢铁产能至少削减一半。

油价走高，石油输出国组织(OPEC)引领的减产努力带来支撑，但其他地区产量上升令油价窄幅波动。今年迄今油价一直在这一窄幅区间内波动。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.13美元，至每桶53.06美元；隔夜跌1.7%。布兰特原油涨0.15美元报每桶55.74美元。(完)