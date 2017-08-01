亚股上扬 投资者关注一系列数据寻找经济表现良好的证据

路透东京8月1日 - 亚洲股市周二小涨，投资者观察全球一系列经济数据，以确认近期有关全球经济在通胀持续低迷的情况下表现良好的迹象。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.5%，金融和能源类股领涨。日本股市日经指数.N225亦升0.2%。

美股方面，道琼工业指数.DJI收涨0.28%，至纪录新高21,891.12点；纳斯达克指数.IXIC由近日涨势回落，收跌0.42%。

在全球经济料稳定成长的预期支撑下，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数在7月连续第九个月录得涨幅，为2003-04年以来最长连涨纪录。

另一方面，近几个月美国通胀走软，令投资人预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将对进一步升息耐心以待。

“低息资金充沛无虞大概是老掉牙的说法。但这是你能想到对今天股市及大宗商品走强的最佳解释了，”摩根大通资产管理全球市场策略分析师Yoshinori Shigemi称。

芝加哥期权交易所波动率指数仍接近上周所及的纪录低点，部分是因为投资人出售期权以提高偏低的收益。波动率指数衡量的是股市的隐含波动率，常被视为是投资人的恐慌指标。

“波动率指数偏低，显示投资人预期热络市况将延续下去，”汇丰证券东京债券营业本部经济战略部长城田修司表示。

“在这样的环境下，作为避险资产的美元将会持续下跌，”他补充称。

的确，除了美国以外，近期全球其他地区公布的数据都暗示“金发经济”情景，即经济成长速度快到足以创造就业，却又不至于过热导致通胀失控。

一项民间调查显示，7月中国制造业活动加快，产出和新订单增速创下2月以来最快，受强劲的出口销售拉动。

韩国贸易数据也显示，该国7月出口增长强劲，受记忆体芯片和电子存储设备出货量带动。

“半导体出口价格拉动了出口增长，不过由于对印度销售激增，出口量也在增长，”HI Investment & Securities首席分析师Park Sang-hyun表示。

“7月出口增长表明，全球需求已经开始复苏，”他说。

除了这些数据，欧盟将在今天0900 GMT公布欧元区GDP数据，美国也将在1230和1400GMT公布支出和制造业数据。

汇市方面，欧元兑美元交投在1.1824美元，一度触及2015年1月以来的最高位1.1846美元，距1.20美元关口不是很远。

在1月3日触及2003年1月以来的最低位1.0340美元以来，欧元已上涨近15%，受欧洲央行明年将缩减刺激措施的预期提振。

美元兑日圆也下滑至一个半月低点110.005日圆，最新报110.12日圆，下跌0.1%。

澳元兑美元涨0.4%至0.8031美元，得益于表现强劲的中国数据。澳洲央行今日稍晚将发布政策声明，市场普遍预期该央行将维持利率不变。

离岸人民币和人民币兑美元即期均触及10个月高点。

特朗普周一解除了上任刚过一周的白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)的职务，加强了对白宫处于混乱状态的看法，进一步拖累美元。

一位政府官员称，新任白宫幕僚长凯利(John Kelly)要求斯卡拉穆奇离职。

油价周一触及两个月高位，因预期美国对委内瑞拉石油业进行制裁。委国周日举行制宪大会选举，美国谴责这场选举为可耻的投票。

即便美国财政部周一晚些时候宣布，制裁仅限于委内瑞拉总统马杜罗，但油价仍维持涨势。

布兰特原油期货报每桶52.70美元，周一一度高见52.92美元。

伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.2%报每吨6,380美元，守在周一所及两年高位6,430及2015年高点6,481美元附近。

图表：MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)、日经指数年内迄今表现(%) (tmsnrt.rs/2t0wy3T) (完)