亚股在假期前淡静交投中下跌 关注点转向美国数据面

路透东京12月22日 - 亚洲股市周四步履维艰，隔夜美股表现亦低迷；投资者在等候今日稍晚美国公布的经济数据，以寻找交投诱因，即便随着假期临近，市场交投已开始降温。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数回吐稍早温和涨幅，下跌0.3%；日经指数.N225下滑0.2%。

美国股市上日从纪录高位回落。11月8日美国大选以来美国股市一路上涨，因预期特朗普政府将推行刺激增长的政策。

“没有能影响市场的重大数据即将公布，我觉得这是市场稍作喘息的原因，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究主管Jennifer Vail称。

周四稍晚，美国将公布第三季国内生产总值(GDP)终值。

“若数据意外强劲或意外疲软，可能会让市场的波动较大，”她称。

美国11月耐久财订单以及一周初请失业金数据也将于周四公布。

流动性较低也可能放大市场波动，在本周末的圣诞假日来临前，许多投资者已经开始休假。东京金融市场周五将因天皇诞生日而休市。

美元兑日圆日内持平，报117.58日圆，低于12月15日创下的10个半月高位118.66。

欧元兑美元上涨0.2%至1.0438，仍接近周二低点1.0352，后者也是2003年1月以来最低位，美元升势及意大利银行业困境疑虑对欧元造成压力。

陷入困境的意大利西雅那银行(Banca MPS) (BMPS.MI)周三在其网站上公布的最新文件显示，该行耗尽约110亿欧元(115亿美元)流动性的速度可能比之前预期的要快。

美元指数下滑0.1%至102.940，因在其本周稍早涨至14年高位103.650后，投资者选择回撤落袋为安。

“目前有很多年底前结帐和平仓活动，数据及事件相对较少，”巴克莱驻新加坡亚太外汇策略主管Mitul Kotecha称。

“这些都表明，我们可能会在年底之前看到更多整固情况，”他表示。

原油价格走强，隔夜则承压，因报告显示美国上周原油库存意外增加，以及有消息称利比亚料将在接下来数月增产。

但美国原油近月期货合约从定价较低的1月合约展期至定价较高的2月，推动美国原油价格上涨约0.5%，最新涨0.3%至每桶52.65美元。布兰特原油涨0.4%至54.65美元。

现货金近持平，交投在每盎司1,130.40美元，因美元从本周高点回落。(完)