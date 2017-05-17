美国股指期货和美元下跌 因对特朗普的担忧加剧

路透东京5月17日 - 美国股指期货和美元在周三亚洲早盘时段下挫，之前有报道称美国总统特朗普要求时任美国FBI局长的科米，结束针对前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)与俄罗斯之间关系的调查。

该报道令人提出是否可对特朗普提起阻碍司法指控的疑问，这使人们对美国总统推行激进刺激计划的信心受损。投资者在去年11月大选之后就一直寄望于该刺激计划。

E-迷你标普500指数期货亚洲盘初下跌0.5%。

“换作是其他任何时候，这几乎都是那种会重创金融市场的丑闻。总统的政策议程将会中止，然后将展开国会调查，”Jones Trading首席市场策略分析师Mike O'Rourke在一篇报告中称。

“对美国政治领导的质疑升高，应该会加速资金进一步轮动流往欧洲。情势仍然充满变化，但这个发展应该最终会打破金融市场的波动性真空，”他称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.5%，日本股市日经指数.N225跌0.4%。

“对欧洲政治和朝鲜的担忧消退。财报季也基本结束。但现在我们还担心特朗普政府。鉴于今年迄今一些股指已经涨逾10%，所以我们可能进入一段盘整期，”瑞穗证券首席策略师Nobuhiko Kuramochi表示。

科米(James Comey)的友人周二表示，美国总统特朗普要求时任美国FBI局长的科米，结束针对前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)与俄罗斯之间关系的调查。这位友人曾看过备忘录的内容。

纽约时报率先报道了上述消息。之前特朗普将科米解职，然后与俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)会面时泄露了有关伊斯兰国的机密国家安全信息。

白宫在给记者的声明稿中否认了纽约时报的报道，称“关于总统和科米之间对话的描述不实且不准确。”

白宫问题引发汇市交易商抛售美元兑一系列货币，尤其是兑日圆。在欧美发生问题时，投资者往往会转投日圆寻求避险。

美元兑日圆跌0.5%至112.64，进一步远离上周所及近114.40日圆的高位。

美元指数跌至98.063，基本完全回吐了自去年11月特朗普胜选美国总统以来的全部涨幅。

其他传统避险资产也受到青睐。瑞郎兑美元涨0.2%至0.9838。瑞郎兑欧元小涨至1.0917。

现货金涨0.5%至每盎司1,242.6美元。

欧元兑美元持坚于1.1086，周二曾触及六个月高位1.10975，欧元区强劲的经济数据也给欧元带来支撑。

欧盟统计局周二公布，欧元区第一季度国内生产总值(GDP)第二次估值为较前季成长0.5%，较上年同期成长1.7%，都与预估一致。

另一方面，美国周二公布的经济数据好坏不一，令人对美国经济的一些乐观看法滋生更多质疑。

美国4月制造业生产创三年多来最大增幅，但房屋开工意外降至五个月低位。

在此之前，美国上周五公布的零售销售和通胀数据都不及预期。

“直到周五之前，市场还一直都只在关注美国经济的光明一面。但这种情况似乎已有所改变，”三井住友银行首席分析师宇野大介说道。

10年期美国公债收益率跌至2.303%，在两周低位附近徘徊。

油价下跌，此前数据显示美国原油库存增加，引发关于市场仍供应过剩的担忧，尽管沙特和俄罗斯等主要产油国努力减产。

布兰特原油期货跌0.46美元，或1%，至每桶51.19美元。(完)