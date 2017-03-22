（更正）亚股创两周最大跌幅 对特朗普政策的新疑虑引发避险

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
（更正：因英文原文有误，内文第四段改为“12月15日以来最大盘中跌幅”，非“3月9日”）
路透香港3月22日 - 亚洲股市周三创下两周以来的最大跌幅，因对美国总统特朗普经济增长政策的疑虑加剧，促使投资者抛售高风险资产，纷纷买入黄金和公债等避险资产。
亚洲股市开盘全线下跌，澳元兑美元整理巨大跌幅，因基金对持续两周的涨势进行获利了结。
“亚洲股市之前涨势良好，因此这是了结获利的充分理由，但场外有大量资金伺机在跌势加剧时入市，”Ample Capital驻香港基金经理Alex Wong表示。该公司管理资产规模约1.3亿美元。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.4%，为12月15日以来最大盘中跌幅。上日盘中触及2015年6月以来高位。
日经指数.N225和澳洲股市跌幅在该地区居前。
尽管盘初下跌，但Matthews Asia的Sherwood Zhang等一些投资者仍乐观看待香港股市前景，称其估值相对合理。
标准普尔500指数.SPX和道琼工业指数周二跌幅均超过1%，为11月特朗普胜选前以来表现最差的一天。美国股指期货跌0.3%。
面对估值上升，投资者认为特朗普政府难以推进其医疗改革，表明特朗普想要兑现减税承诺恐怕也困难重重；美国股市的估值现位于历史区间的高端。
减税预期是特朗普当选以来推动标准普尔500指数飙升10%的主要动力。
美银美林上周开展的调查显示，34%的投资者认为所有资产门类中，股票估值过高的程度最严重，这一比例为17年来最高，美国股票被认为最贵。
“投资者仓位表明3/4月风险性涨势停滞，股票配比位于两年高点，债券配比则位于三年低位，”该行首席投资策略师Michael Hartnett表示。
由于投资者避险心意坚定，日圆兑美元出现些许凌厉涨势，升至四个月高位111.63日圆。美元指数跌破100关卡。
美债上涨，隔夜两年期美债收益率跌至1.27%，由上周三所及的七年半高点1.38%进一步回落，当时美联储宣布升息。
现货金稳持于每盎司1,248美元的两周高位，可望顺利延续隔夜的强势表现。
然而其他大宗商品的表现就比较坎坷，伦敦期铜和铁矿石价格分别跌逾1%。
油价下跌，对新供应的担忧，盖过最新传闻石油输出国组织(OPEC)或延长减产协议的影响。
美国原油期货延续隔夜跌势，跌至每桶48.15美元的四个月新低。(完)
(编译 汪红英/李爽/孙国玉/陈宗琦/张若琪 审校 戴素萍/龚芳/徐文焰/王兴亚)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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