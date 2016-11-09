金价大涨油价重挫 特朗普赢得总统大选打压风险资产

路透马尼拉11月9日 - 金价周三一度涨近5%，创下6月以来最大涨幅，油价触及数月低点，因特朗普在大选中击败希拉里胜出，令全世界震惊，促使投资者纷纷撤出风险资产。

谷物期货也与股市及美元一同下跌，因特朗普当选美国总统，投资者预期全球局势将面临不确定性。铜价反弹至2015年9月以来最高位。

对多数风险资产的抛盘，令人想起6月英国退欧公投时的市场动荡，当时金价一度涨逾8%，因投资者寻求避险。

“这与英国公投脱欧时有似曾相识之感，非常令人担心，”东京的Sumitomo Corp Global Research总裁Bob Takai说道。

美国共和党总统候选人特朗普周二击败了被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球。

特朗普是一名富有的房地产开发商、电视真人秀主持人，借助公众对美国政坛圈内人士的不满，特朗普击败了履历熠熠生辉的希拉里。希拉里的头衔包括前第一夫人、美国参议员和国务卿。

墨西哥披索跳水，跌至历史最低水平。

现货金一度涨4.9%至每盎司1,337.40美元，为9月27日以来最高。截至0746 GMT，现货金涨3.1%至1,314.83美元。

分析师称，特朗普当选或令美联储下月暂不升息，从而进一步推高黄金的吸引力。

“特朗普获胜带来的市场动荡，可能阻碍美联储下月升息，”Oanda分析师Craig Erlam说道。

当特朗普获胜的消息公布后，部分大宗商品已脱离日内低点，但全日依然下跌。

布兰特原油一度跌至每桶44.40美元，为8月11日以来最低水准，最新跌1.1%报每桶45.52美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货跌1.2%至每桶44.46美元，之前曾触及9月20日以来最低水准43.07美元。

“由于投资者的不确定性，至少短期内经济增长预估可能会被下调，这从理论上来说会削弱石油等大宗商品的需求，”交易平台和研究公司FXTM的市场研究副总裁Jameel Ahmad说。

伦敦金属交易所(LME)期铜反弹，上涨逾2%至每吨5,362美元，为2015年9月以来最高水准。

小麦、玉米和大豆期货均下跌逾1%。

中国钢材及其原材料期货在海外市场逆市上涨，因供应短缺带动煤炭价格持续反弹。铁矿石期货和焦煤期货大涨6%，螺纹钢涨5%。(完)