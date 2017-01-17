亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划

路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。

据首相办公室称，特雷莎·梅将在稍晚的演讲中公布有关退欧的12项优先任务，并表示不会寻求一个让英国一半在欧盟内、一半在欧盟外的协议。

据媒体报导，特雷莎·梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场、全面重获英国边境控制权。这加剧了市场对“硬退欧”的担忧。“硬退欧”已推动英镑兑美元创下逾三十年来的一些低点，并对股票等风险较高资产构成压力。

围绕特朗普政策的不确定性日益上升，也打击了股市。此前受特朗普就任后可能采取大胆刺激政策及再通胀措施的预期提振，多地股市曾反弹。

“市场受到英国退欧公投以及特朗普胜选这两只2016年政治‘黑天鹅’的影响，目前依然处于波动和不确定之中，”澳新银行的资深利率策略师David Croy写道。

美国股指期货跌0.3%。美国股市周一因马丁·路德·金纪念日休市。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%。日本股市日经指数.N225刷新五周低位，最新跌0.4%。

“欧洲将占据今天的头条，关注焦点无疑将是特雷莎·梅的讲话，以及特朗普接受欧洲报纸的访问内容，”瑞士信贷驻东京的日本股票销售主管Stefan Worrall说。

英镑兑美元徘徊在1.2050附近，距离上日触及的10月7日以来低点1.1983不远。

英镑疲软帮助缓解美元承受的部分压力；受即将上任的特朗普政府将实施何种政策的不确定性影响，美元最近遭到打压。

欧元兑美元几无变动，交投在1.0604，隔夜下跌约0.4%。

日圆因其避险身份而受益，守住兑美元、欧元和英镑的涨幅。

美元兑日圆持稳在114.200，上日曾跌至113.610，为去年12月8日以来的最低水平。

对风险情绪转变敏感的澳元兑美元跌0.1至0.7472。铁矿石价格上涨，提振澳元在上周触及一个月高点。

金价受避险情绪升高支撑；英国“硬退欧”及特朗普政策的不确定性造成避险情绪上升。现货金报每盎司1,203.93美元，隔夜曾攀升至11月底以来的最高位1,207.86美元。

油价上涨，因沙特阿拉伯遵守协议稳步减产，抵消了预期美国产量今年或再次增加的报导影响。

美国原油期货涨0.3%至每桶52.51美元。(完)