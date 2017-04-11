股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高

路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。

油价在供应担忧的推动下继续稳步走高。美国上周打击叙利亚空军基地，利比亚油田也已关闭。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数在平盘上下波动，现跌0.4%。

“大多数亚洲市场今早可能波动不大，没有明确方向，”IG驻新加坡市场策略师Jingyi Pan称。“亚洲市场的价格走势似乎基本跟随美国市场，本周稍晚将有重要企业财报出炉，或许是投资者仍保留股票的原因。”

地缘政治风险加剧正值全球经济稳步改善之际，美国及依赖出口的亚洲出现令人鼓舞的动能。

日股日经指数.N225下跌0.5%，受累于日圆走强。东芝(6502.T)领跌，重挫4.3%，该公司预计将在周二提交其已被两度推迟的业绩财报，即便该财报并未获得审计方完整的签名认可。

会计师质疑东芝旗下美国西屋电气的财务数字。西屋电气成本大规模超支已将东芝推向悬崖。

中国沪深300指数.CSI300下跌约0.1%，香港恒生指数.HSI回吐早先涨幅，下滑0.7%。

韩股.KS11和台股.TWII亦走低。

澳股逆转早先跌势，上升0.5%。周二公布的一项调查显示，澳洲3月企业现况指数升至十年高点。澳股此前连续第二日触及2015年4月以来最高水平。

澳元兑美元跌0.1%至0.7494美元，回吐早先涨幅。

美股隔夜震荡交投，收盘几无变动，因投资者对本周稍晚出炉的企业季度财报感到紧张。

人气受抑令10年期美国公债收益率周二降至2.3463%，周一收报2.361%。

英国首相特雷莎·梅的办公室称，特雷莎·梅周一与美国总统特朗普通话，均认为现在有机会说服俄罗斯切断与叙利亚总统阿萨德的关系。

白宫周一表示，如果叙利亚仍存在使用化学武器的情况，那么特朗普对授权进一步打击叙利亚持开放态度。

投资者还对美国有可能针对朝鲜也发动军事行动感到紧张。

美国海军一个打击群驶向接近朝鲜半岛的西太平洋海域以显示武力，而中国与韩国周一同意，如果朝鲜开展核武器或远程导弹试验，可加强对该国的制裁。

法国总统大选方面，数周来的民调显示，中间派候选人菲永和极右派候选人勒庞料将在4月23日第一轮投票中胜出，在5月7日第二回合投票中进行对决。

虽然勒庞计划抛弃欧元并举办退欧公投，令许多投资人感到不安，但最近的民调显示，选情趋于紧绷，另一位极左派候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)近来支持率大增。

“2016年英国公投退欧以及美国总统选举结果让市场跌破眼镜之后，法国选举是否也会如此呢？”Columbia Threadneedle证券部门全球主管Mark Burgess在研究报告中称。

“由于市场把勒庞当选视作法国退欧可能性大增，所以这场选举对欧元影响的不确定料将持续，同时也可能冲击到全球市场。”

欧元兑美元回落0.1%，报1.0585美元。

美元兑日圆下跌0.2%，报110.68日圆，延续周一跌势。

美元指数持平于101.05，未能从周一下跌0.16%的走势反弹。

油价只是守住近期升至五周高点的涨幅，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。

美国原油几无变动，报每桶53.09美元，徘徊于上日所及的五周高位附近。

布兰特原油同样持稳于每桶56.01美元，维持连六日升势。

市场的不安情绪与美元贬值为金价提供支撑，黄金守住此前两日涨幅。

现货金微升至每盎司1,254.89美元。(完)