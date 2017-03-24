美元和亚洲股市微涨 因美国新医保法案投票将继续

路透悉尼3月24日 - 美元周五收复小片失地，因有迹象显示，被推迟的特朗普医保法案投票将在今日稍晚继续，尽管能否获得通过仍不明朗。

投资者将此次投票视为对特朗普政府的一次考验。投票或将表明特朗普政府能否获得所需的支持，来推出处于其经济政策核心的财政措施。

亚洲股市和标普500股指期货微升，投资者在经历了一周的人气起落之后尝试着回到风险交易。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%，但周线仍小幅下跌。澳股反弹，较上日涨0.9%。

日经指数.N225涨0.9%，受日圆小幅疲软鼓舞。周五的路透短观调查也显示，日本制造业信心连续第七个月上升，至三年高位。

美国总统特朗普周四未能与共和党议员就如何拆解奥巴马医保(Obamacare)达成一致，因此众议院不得不推迟对一份医保法案的投票，而这份法案原本被认为将是特朗普取得的首场立法胜利。

一些市场人士担心，若不能通过这项法案，可能导致特朗普的减税和刺激承诺面临风险。特朗普这种承诺备受华尔街和美国企业喜爱。

“特朗普的通货再膨胀政策--特别是促使美股指数升至纪录高位的股市方面的激励因素--可谓是带来了乐观情绪，但缺乏实质内容也已经有一段时间了，”澳新银行分析师在报告中指出。

“正逢市场敏感时期，大选后的涨势消退，而且投资者在考量政治不确定性、美国经济力道和美联储愈发强硬的态度。”

路透报导称，特朗普政府正准备发布新的行政令，重新审视美国合计14份自由贸易协定且评估政府采购政策，以扶持美国企业。这加剧了紧张情绪。

美股本周中段暴跌之后，在周四陷入观望模式，道琼工业指数.DJI下跌0.02%，标准普尔500指数.SPX跌0.11%，纳斯达克指数.IXIC跌0.07%。

随着股市陷于停滞，债市上扬。两年期美债收益率过去一周左右下跌14个基点，报1.27%。

同时，外界猜测欧洲央行或将在今年开始利率正常化的漫长进程，德债收益率因此上涨。欧洲央行上日公布了欧元区经济月报，月报显示经济成长强劲。

结果造成美元对欧元的收益优势缩窄，欧元兑美元持稳于1.0773美元，本周稍早曾触及六周最高的1.0828美元。

美元兑日圆上涨0.4%至111.35日圆，上日触及四个月低位110.62日圆。美元指数涨0.15%至99.911，过去两周已下跌1.3%。

“美元走势可能会比较挣扎，因全球投资者逐渐认识到，即便白宫和参众两院都是一党掌控，美国仍可能出现政策僵局，”西太平洋银行资深汇市分析师Sean Callow表示。

“另外，欧元似乎越来越具吸引力，欧美之间的增长差距并不像之前所想的那么大，而且随着欧洲选民不支持本地想效仿特朗普的政治人物，欧元面临的政治风险也有所降低。”

大宗商品市场方面，现货金走低至每盎司1,243.30美元，之前曾触及三周高位1,253.12美元。

油价在四个月低位附近徘徊，投资者担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产无法抵销处于历史高位的美国原油库存。

美国原油小涨0.10美元至47.81美元，布兰特原油涨0.07美元至50.63美元。(完)