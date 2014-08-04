美股下跌及地缘政治紧张局势令亚洲股市承压

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京8月4日 - 对美股继续下跌的担忧周一拖累亚洲股市，同时地缘政治紧张局势的相关担忧以及阿根廷债务违约，盖过了美国数据的影响。美国就业数据缓和了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)提前升息的预期。
日本股市日经指数.N225触及一周低位，随后回升，盘中基本持平。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小涨0.2%，中国股市走坚抵消了全球其他股市的疲弱表现。
不过，在美国股市标普500指数.SPX上周挫跌2.7%之后，投资者持谨慎态度。标普500指数上周创下2012年6月1日止当周以来最大的单周跌幅，并触及两个月低点，金融股.SPSY领跌大盘。
上周欧洲股市领跌，其中德国股市DAX指数.GDAXI下挫4.5%，法国股市.FCHI下滑3.3%，受俄罗斯与西方国家关系紧张，以及葡萄牙最大银行圣灵银行BES.LS录得巨亏影响。
葡萄牙将动用49亿欧元(约合65.8亿美元)挽救圣灵银行，在葡萄牙刚退出国际救助计划数个月之际，这将考验欧元区能否经受住又一场银行业危机的冲击。
投资者一直还很担心对俄制裁措施的影响。包括许多德国企业在内的约40家欧洲蓝筹企业，他们有逾5%的营收来自俄罗斯市场。
“在全球消费都没那么强劲的时候，制裁的影响将会变得很大。美国的消费情况或许还算可以，但日本就比较疲软。而在欧洲，即便是德国的消费也在失去动能。我认为市场仍然低估了对俄制裁可能造成的影响。”一家日系银行的自营交易商说道。
阿根廷上周的债务违约事件也增添了负面人气，尽管迄今为止该事件的波及有限，未扩散到其它新兴经济体。
“事实是，美国金融股大跌，尽管这些银行业者对阿根廷的曝险非常有限。葡萄牙此前的事件已经表明，市场对于高估值变得愈发紧张。”Bayview资产管理公司的经理Yasuo Sakuma说道。
**高增长低通胀的终结**
全球股市在今年大部分时间里都上涨，因预期美国经济增长提速的同时，美联储料仍能够维持近零利率一段时期，至少到明年中期，以支撑经济复苏。周五公布的非农就业报告也似乎表明，美联储不必急于升息。
尽管备受关注的7月非农就业岗位增幅连续第六个月超过20万关口，但失业率升至6.2%，平均时薪仅升0.01美元，显示通胀压力不大。
而且一些分析师称，该数据预示着美股可能面临风险，因其显示美国经济虽在增长，但几未加速。
“薪资没有上涨迹象的一个原因是，过去一年就业增长集中在低薪职业上，”大和证券首席固定收益策略师Tohru Yamamoto表示。
“因此整体来说，该数据稳健。但没有显示加速迹象，而这将不利股市，因股市估值是基于经济成长将加速的假设，”他补充道。
美国公债价格上升，因交易员降低对美联储将在明年上半年加息的预期。
两年期公债收益率跌逾5个基点至0.480%左右。10年期公债收益率也跌至2.505%，脱离上周四所及三周高点2.614%。
美债收益率回落，美元涨势稍事喘息，美元指数脱离上周四所及10个半月高点。
美元指数.DXY报81.343，脱离上周四触及的高位81.573。
“7月就业数据不会改变美联储的温和立场...”AMP Capital投资策略主管Shane Oliver表示。
欧元兑美元EUR=报1.3422美元，较盘初变动甚微，但高于上周达到的八个月低点1.3366。美元兑日圆JPY=报102.64日圆，低于上周三触及的四个月高点103.15。
油价承压，因为大西洋地区供应过剩且需求低迷的影响，盖过了市场对中东、北非和乌克兰政治紧张局势的担忧。
美国原油期货CLc1交投于每桶97.93美元，上周五触及六个月低位97.09。
伊斯兰国激进分子周日夺取了伊拉克最大的水坝，一处油田和三个小镇，此前他们于6月扫荡伊北部大部分地区以来，首次大败库尔德武装。市场目前对此并无明显反应。(完)
(编译 王丽鑫/白云/高琦/李爽/徐文焰；审校 李春喜/许娜/李婷仪)
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