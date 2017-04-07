（更正）亚股挫跌而避险资产跳涨 此前美国对叙利亚实施打击

欧洲央行称欧元区金融稳定风险受到遏制 但在某些方面有所上升
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行(ECB)周三在例行稳定评估报告中表示，过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制，但仍然严重，而且在某些领域甚至有所上升。
（更正：因英文原文有误，内文第10段欧元/美元报价应为“1.0649”，而非“0.0649”）
路透悉尼4月7日 - 亚洲股市周五挫跌，债券和日圆跳涨，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，有可能使当地争端升级，全球投资者为之感到恐慌。
市场立即对此做出反应，美元兑日圆挫跌逾0.5日圆，主权债、金价和油价全线大幅上扬。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数应声下跌0.5%，标普500指数期货下滑0.3%。
美国官员周四称，美国向叙利亚政府军目标发射了50枚战斧巡航导弹。特朗普政府指责叙利亚政府军使用化学武器导致许多平民死亡，美国对此做出回应。
在叙利亚六年内战期间，特朗普此次采取了最强硬的直接做法，引发有关与俄罗斯和伊朗对抗的风险，这两个国家是阿萨德的主要军事支持者。
而且随着特朗普与中国国家主席习近平会晤，将讨论朝鲜以及中国对美国巨大贸易顺差等问题，投资者也感到紧张不安。
“尽管特朗普总统曾暗示会对本周叙利亚的化学袭击做出回应，但反应得如此迅速，且愿意在‘习特会’中途就采取行动，还是让市场有点措手不及，”澳洲西太平洋银行资深汇市策略师Sean Callow称。
“然而市场的后续反应应有限，因现阶段并无迹象显示美国将就此展开全面且持续的军事行动。”
日圆普涨。美元/日圆跌至110.36，交易室萤幕播报袭击的消息前报110.95。
不过美元在其他方面则未受伤害，因美元受惠于资金流入避险的美国公债。美元指数微跌，欧元/美元微跌至1.0649。
10年期美债收益率跌至2.289%，创11月以来最低。
现货金上扬1.2%，至每盎司1,266.16美元，油价亦上涨，因担忧军事干预可能影响中东的供应。
美国原油跳涨0.9美元至每桶52.60美元，布兰特原油上扬0.88美元报每桶55.77美元。(完)
(编译 白云/李爽/张若琪/陈宗琦；审校 许娜/汪红英/王丽鑫/杜明霞)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行(ECB)周三在例行稳定评估报告中表示，过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制，但仍然严重，而且在某些领域甚至有所上升。
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