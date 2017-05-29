美股强势推动亚股微涨 英镑整理跌幅

路透东京5月29日 - 亚洲股市周一微涨，受美股强势影响；英镑整理跌幅，此前民调显示英国首相特雷莎·梅所属党派在未来大选中的领先优势缩小。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数略上涨。

日本股市日经指数.N225小升0.2%，澳洲股市跌0.4%。中国市场周一和周二逢假期休市。

韩国股市.KS11上涨0.4%，触及纪录高位，未受朝鲜发射导弹影响。韩股有望连续第七日上升。

朝鲜周一稍早发射了一枚似乎是短程弹道导弹，落入该国东部外海。

“对韩股指标股指来说，市场上没有太多负面因素，而且需求似乎仍强劲到能推动该指数再上涨一些，”汉阳证券的股票分析师Kim Ji-hyung表示。

上周五，美国股市标准普尔500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC均创下纪录收盘高位，受消费品类股上涨推动。

美元指数持稳于97.487，周五因美国国内生产总值(GDP)数据乐观而上涨。

受围绕总统特朗普的美国政治担忧打压，美元指数一周前曾跌破97.00，至六个半月低位，但此后逐步回升。

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称，如果特朗普政府面临的麻烦演变成长期担忧，美元和美国股市则面临下行风险。

“话说回来，总统被弹劾的可能性依然非常低，美股遭遇的负面压力至今一直有限。”

美元兑日圆上涨0.1%至111.410日圆，避险货币日圆对朝鲜发射导弹的消息几无反应。

“虽然朝鲜局势依然紧张，但市场对他们发射导弹已经习以为常，市场整体波动也在下降，”美银美林资深策略师Shusuke Yamada称。

“美国市场今日也将休市，这也限制了交投动机和整体波动。”

美国市场周一将因阵亡将士纪念日休市。

英镑兑美元小涨，至1.2820美元，周五下挫逾1%，低见1.2775。

英镑上周五创下自1月以来的最大单日跌幅，因一项民调显示，英国执政党--保守党对工党的领先优势缩小至仅5个百分点，而目前距英国大选只有不到两周时间。

欧元兑美元跌0.1%至1.1166美元。欧元上周曾涨至五个半月高位1.1268美元，因包括法国大选结果等事件令投资者松了一口气，但欧元未能进一步上涨。

南非兰特走势动荡，此前有报导称南非总统祖马在周日非国大高官会议上挫败对他的不信任动议。

兰特兑美元一度涨至两个月高位12.65，之后回落至12.83。

原油价格下滑，油价从上周OPEC会议引发的失望情绪中有所恢复，但这种极其微弱的反弹因美国原油生产活动上升而消失殆尽。

上周油价大幅挫跌，之前OPEC领衔的会议决定延长减产协议，但最终决定未能满足一些投资者的期待。

美国原油跌0.01美元至每桶49.79美元，周五一度低至48.18美元；布兰特原油持平在每桶52.15美元。

现货金徘徊在周五所及的接近四周高位每盎司1,269.50美元的水平，担忧政治风险的投资者抬高金价。(完)